Ovo je Trumpov uvjet za kraj rata: U sukobu je sa samom logikom

Predsjednik Donald Trump izjavio je da je američkoj mornarici naredio da potopi svaki brod koji postavlja mine u Hormuškom tjesnacu. "Pucaj i ubij", naredio je Trump na društvenim mrežama. Dodao je da je američkim minolovcima naredio nastavak raščišćavanja tjesnaca "utrostručenim intenzitetom". Pregovori između Irana i SAD-a ostaju neizvjesni, dok Pakistan pokušava posredovati i organizirati novi krug razgovora u Islamabadu. Nakon sastanka s američkom veleposlanicom, pakistanski ministar Mohsin Naqvi poručio je da se očekuje napredak te da je produljenje primirja koje je najavio Donald Trump važan znak smirivanja.