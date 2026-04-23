IGRE BEZ GRANICA OKO HORMUZA

Ovo je Trumpov uvjet za kraj rata: U sukobu je sa samom logikom

Autor
Hassan Haidar Diab
23.04.2026.
u 18:01

Predsjednik Donald Trump izjavio je jučer da je američkoj mornarici naredio da potopi svaki brod koji postavlja mine u Hormuškom tjesnacu. "Pucaj i ubij", napisao je Trump

Predsjednik Donald Trump izjavio je da je američkoj mornarici naredio da potopi svaki brod koji postavlja mine u Hormuškom tjesnacu. "Pucaj i ubij", naredio je Trump na društvenim mrežama. Dodao je da je američkim minolovcima naredio nastavak raščišćavanja tjesnaca "utrostručenim intenzitetom". Pregovori između Irana i SAD-a ostaju neizvjesni, dok Pakistan pokušava posredovati i organizirati novi krug razgovora u Islamabadu. Nakon sastanka s američkom veleposlanicom, pakistanski ministar Mohsin Naqvi poručio je da se očekuje napredak te da je produljenje primirja koje je najavio Donald Trump važan znak smirivanja.

FalusBonus
FalusBonus
19:11 23.04.2026.

Tko je tu veći psiho trump, bibi ili američki i izraelski narod koji još trpi te izljeve u stilu Nerona

ST
Stubicanec
18:24 23.04.2026.

U sukobi je on sa samim sobom a ne s logikom.

LE
Levanto
18:53 23.04.2026.

Ok da ovo mogu shvatiti, ali ne mogu shvatiti potapanje broda blizu ŠIRI lLanke kada je poginulo stotinhak ljudi.

