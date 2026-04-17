Krenula je priča da se Davor Šuker vraća u Osijek. Evo zašto to ne bi bio najmudriji potez

Nogometni klub Osijek odlučio je krenuti u nekomu drugom smjeru dolaskom mlade i ambiciozne predsjednice Alexandre Vegh i to svakako treba pozdraviti. Klub je odlučio raskinuti ugovor s Valentinom Koprivnjak, direktoricom kluba koja je trebala otići na ljeto, ali je zbog "nesavjesnog poslovanja", kako je izašlo u medijski eter, dobila otkaz. I zbilja, bilo je već krajnje vrijeme jer nitko već godinama ne zna što je Koprivnjak predstavljala u klubu, ali pouzdano se zna da o nogometu i poslovanju sportskog kolektiva nema potrebnog znanja.

Ima gard i voli Osijek

Tako je u relativno kratkom roku smijenjena cjelokupna neuspješna Uprava koju su činili Sakalj, Čohar i Koprivnjak, a navijači su to s oduševljenjem pozdravili i sada se nadaju da je crnom razdoblju došao kraj. Odmah nakon Koprivnjaka, otkaz je dobio i sportski direktor Alen Petrović, koji u svomu trećem mandatu nije izdržao ni godinu dana na Opus areni iako su se od njega očekivale velike stvari. Međutim, zbog ograničenog budžeta, brojnih ozljeda te ostalih otegotnih okolnosti, ne može se reći da je previše pogodio s ulaznim transferima, pa je tako odlučeno kako je najbolje da svatko ide svojim putem. Nesumnjivo, Petrović zna posao, fantastične stvari napravio je 2017. godine kada je Osijek bio nadomak grupnoj fazi Europske lige, a saznali smo da ga je prije dolaska Bobana u Maksimir vrbovao i Dinamo, ali se posao na kraju ipak izjalovio jer je Zvone imao svog kandidata. Na njegovo mjesto vrlo lako bi mogao doći proslavljeni hrvatski reprezentativac Marko Babić, čovjek koji ima dugogodišnje iskustvo igranja u Bundesligi i vatrenima, posjeduje znanje i ne ustručava se govoriti o škakljivim temama. Babić je svojevremeno zajedno s Petrom Krpanom vodio poznatu osječku nogometnu akademiju, zasigurno ima brojne kontakte u svijetu nogometa, što bi znatno olakšalo dolazak kvalitetnih igrača u grad na Dravi. Njegovo se ime sve češće pojavljuje u kuloarima upravo poslije zajedničke fotografije s predsjednicom Vegh, objavljene na klupskim društvenim mrežama. Hoće li nekadašnji reprezentativac naslijediti Petrovića ili mu se možda sprema neka druga uloga poput one u klupskoj Upravi, trebali bismo uskoro saznati.

Jedan od mogućih kandidata za funkciju sportskog direktora, čije smo ime također čuli u kuloarima posljednjih dana, jest Gabor Vegh, 28-godišnji brat predsjednice, koji je na Opusu od prvog dana sestrina mandata. Međutim, smatramo kako bi ova važna funkcija ipak trebala biti povjerena nekomu iskusnijem i renomiranijem imenu, stoga se 45-godišnja bivša zvijezda Bayer Leverkusena i finalist Lige prvaka stvarno čini kao idealan kandidat za delikatan zadatak. Babić ima stav i gard, voli Osijek, financijski je neovisan i sigurno ne bi trpio da mu se netko miješa u posao, što je u ovom trenutku bijelo-plavima najpotrebnije. Svojedobno je glasno kritizirao upravljanje klubom i rad škole nogometa te se ne može reći da nije bio u pravu, dapače, točno je pogodio u srž problema.

Spominjao se i Šuker

Nadalje, Babić će, ako prihvati posao, imati poprilično posla jer sedmorici prvotimaca na ljeto istječu posudbe, a osam igrača ulazi u posljednju godinu ugovora, stoga će imati poprilično zahtjevan zadatak posložiti igrački kadar zajedno s trenerom Radotićem ako on ostane na kormilu prve momčadi. Slavonskom gigantu nasušno treba svježe krvi i sportskog znanja, što bi ga vratilo onamo kamo i pripada, u vrh hrvatskoga klupskog nogometa. Jedno vrijeme u priču je "upalo" ime Davora Šukera pa se pisalo o tomu da se legendarna Zlatna kopačka vraća u matični klub, ali svi već znamo kako to ne bi bio najmudriji potez, ponajprije zbog izbjegavanja neugodnih situacija s navijačima, koji ga, blago rečeno, baš i ne vole. Kako bilo, klupske legende koje su spremne pomoći uvijek su dobrodošle jer se osječki prvoligaš trenutačno nalazi u osjetljivoj fazi i trebat će dosta stručnosti kako bi se vratili na stare staze.