Insajder otkrio budućnost Andreja Kramarića u Hoffenheimu: 'Moralo bi se dogoditi nešto neobično'

Hrvatskom reprezentativcu Andreju Kramariću ovog ljeta istječe ugovor s njemačkim prvoligašem Hoffenheimom. Posljednjih tjedana puno se nagađalo o tome hoće li ga produljiti ili ne, a kada se sastao s mega agentom Pinijem Zahavijem mnogi su to protumačili kao znak da namjerava napustiti klub.

Postojala je i mogućnost da je sastanak sa Zahavijem iskoristio kao pregovaračku taktiku kako bi od kluba dobio poboljšani ugovor. Vatreni je, čini se, na pragu produljenja ugovora s klubom čiji je najbolji strijelac i najbolji asistent u povijesti. Barem tako tvrdi njemački inajder Florian Plettenberg:

- U tijeku su uznapredovali pregovori između Hoffenheima i Andreja Kramarića. 34-godišnja klupska legenda blizu je potpisivanja novog ugovora na još dvije godine, do 2028., osim u slučaju da se dogodi nešto neobično - napisao je na društvenim mrežama.

Kramarić je i ove sezone jedan od najboljih igrača Hoffenheima. U 32 nastupa zabio je 13 pogodaka i dodao sedam asistencija. Njegov ukupni učinak u klubu iznosi 156 golova i 73 asistencije u 357 nastupa za Hoffenheim, a čini se kako će se sva tri ta broja povećati.