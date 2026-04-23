Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 4
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RIJEŠENA NEODUMICA

Insajder otkrio budućnost Andreja Kramarića u Hoffenheimu: 'Moralo bi se dogoditi nešto neobično'

Bundesliga - TSG 1899 Hoffenheim v VfL Wolfsburg
Heiko Becker/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.04.2026.
u 23:23

Vatreni je, čini se, na pragu produljenja ugovora s klubom čiji je najbolji strijelac i najbolji asistent u povijesti

Hrvatskom reprezentativcu Andreju Kramariću ovog ljeta istječe ugovor s njemačkim prvoligašem Hoffenheimom. Posljednjih tjedana puno se nagađalo o tome hoće li ga produljiti ili ne, a kada se sastao s mega agentom Pinijem Zahavijem mnogi su to protumačili kao znak da namjerava napustiti klub.

Postojala je i mogućnost da je sastanak sa Zahavijem iskoristio kao pregovaračku taktiku kako bi od kluba dobio poboljšani ugovor. Vatreni je, čini se, na pragu produljenja ugovora s klubom čiji je najbolji strijelac i najbolji asistent u povijesti. Barem tako tvrdi njemački inajder Florian Plettenberg:

Kod Luke Modrića nije u pitanju novac, a ako razgovarate s njim reći će vam jedno

- U tijeku su uznapredovali pregovori između Hoffenheima i Andreja Kramarića. 34-godišnja klupska legenda blizu je potpisivanja novog ugovora na još dvije godine, do 2028., osim u slučaju da se dogodi nešto neobično - napisao je na društvenim mrežama.

Kramarić je i ove sezone jedan od najboljih igrača Hoffenheima. U 32 nastupa zabio je 13 pogodaka i dodao sedam asistencija. Njegov ukupni učinak u klubu iznosi 156 golova i 73 asistencije u 357 nastupa za Hoffenheim, a čini se kako će se sva tri ta broja povećati.
Ključne riječi
produljenje ugovora Hoffenheim Andrej Kramarić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!