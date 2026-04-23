HLADNI PRODOR

FOTO Pogledajte što juri prema Hrvatskoj: Brzo će stići do nas i donijeti promjenu

Istramet
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
23.04.2026.
u 21:49

Temperature zraka će se vrlo vjerojatno osjetnije sniziti

Petak donosi pretežno sunčano, na istoku uz prolazno umjerenu naoblaku. Vjetar uglavnom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverni, od sredine dana jugozapadni te sjeverozapadni vjetar koji će na otocima biti i jak. Najviša dnevna većinom između 19 i 24 °C.

Od subote do ponedjeljka prevladavat će sunčano. U unutrašnjosti povremeno umjerena naoblaka, a u ponedjeljak sredinom dana i poslijepodne više oblaka uz mogućnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Vjetar u subotu slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, ponegdje i jugozapadni. U nedjelju će na kopnu okrenuti na sjeveroistočni i sjeverni, uglavnom na istoku na udare kratkotrajno i jak, a navečer na Jadranu bura koja će prolazno jačati na umjerenu do jaku, u ponedjeljak u prvom dijelu dana podno Velebita na udare i olujnu. Jutarnja temperatura zraka bez znatnije promjene, a najviša dnevna na kopnu u postupnom padu.

Krajem mjeseca i početkom svibnja prijeti nam još izraženije zahladnjenje uz mogućnost snijega u gorju i novog mraza. Temperature zraka će se vrlo vjerojatno osjetnije sniziti. Novo zahladnjenje sve je izglednije na samom kraju travnja. Kao posljedica razvoja skandinavske anticiklone, otvorit će se vrata prodoru osjetno hladnijeg zraka sa sjeveroistoka kontinenta, odnosno iz srca Rusije. Vrijednosti bi se mogle sniziti i 10-ak stupnjeva Celzija ispod prosjeka, a zahladnjenje će izraženije biti u kontinentalnoj Hrvatskoj. Hladnije vrijeme moglo bi potrajati i 10-ak dana, o čemu ćemo više pisati u idućem razdoblju, javlja Istramet
Komentara 1

ST
Stubicanec
22:49 23.04.2026.

Beži😂😂😂

