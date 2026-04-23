KOMBINIRANA MIROVINA SVE ČEŠĆI IZBOR

Kako do veće mirovine? Stručnjaci otkrili što građani trebaju učiniti

Autor
Vedran Balen
23.04.2026.
u 20:19

Prema dostupnim podacima, u dobrovoljnim mirovinskim fondovima danas štedi oko 495 tisuća članova

Gotovo pola milijuna građana štedi u trećem mirovinskom stupu, ali velik dio Hrvata i dalje je skeptičan prema dobrovoljnoj štednji za starost. Istodobno, sve više budućih umirovljenika pri odlasku u mirovinu bira kombinaciju prvog i drugog stupa, što potvrđuje da se navike ipak mijenjaju – iako sporije nego što bi stručnjaci željeli.

Prema dostupnim podacima, u dobrovoljnim mirovinskim fondovima danas štedi oko 495 tisuća članova. S druge strane, drugi stup obuhvaća više od 2,4 milijuna osiguranika, što jasno pokazuje razliku između obvezne i dobrovoljne štednje. Upravo ta razlika otvara pitanje – zašto građani oklijevaju kada je riječ o dodatnoj sigurnosti u starosti?

GL
globalsolutions
21:20 23.04.2026.

Veće mirovine će biti kada uplate u solidarni fond ne budu 3 puta veće od svog izabranog fonda nego kada budu barem u istom iznosu. A ovi stručnjaci koji imaju hrpu prijedloga nisu uzeli u obzir 10 milijardi koliko se mazne u HR pa predložili da se kazne lopine, a lova uloži u rasterećenje plaća i veće mirovine ili je to van njihovih mogućnosti?

southman
southman
21:18 23.04.2026.

Izbacite ppdatak o prosječnim godinama staža HR umirovljenika. Ispod 35g. A htjeli bi velike mirovine.

JE
Jegermeister
20:58 23.04.2026.

Jesu li to isti ti stručnjaci koji su povisili (svojim hdz glupavim prijedlozima) odlazak u mirovinu sa 50 na 67 godina starosti? Tko danas uopće doživi 75-80 godina života? Osim onih baletana i balerina koji su imali komunističku ili hdz knjižicu…

