On nije samo vrhunski trener, vlasnik je 180 stanova i živi u vili s nogometnim terenom

Diego Simeone, karizmatični trener Atlético Madrida, jednako je uspješan na poslovnom terenu kao i na onom nogometnom. Zajedno sa suprugom, argentinskom manekenkom i poduzetnicom Carlom Pereyrom, izgradio je impresivnu mrežu nekretnina u Madridu koja uključuje čak 180 stanova i sedam palača. Njihovim poslovnim carstvom, čija se neto vrijednost procjenjuje na vrtoglavih 40 milijuna eura, upravlja tvrtka Carpersim SL. Od te svote, 13,8 milijuna eura dolazi od raznih ulaganja, dok više od 19 milijuna eura čini materijalna imovina. Njihov poslovni model pokazao se iznimno profitabilnim - par kupuje nekretnine, često u lošijem stanju, detaljno ih renovira i zatim vraća na tržište po znatno višoj cijeni. Većina njihovih stanova strateški je smještena u samom centru španjolske prijestolnice, što jamči stalnu potražnju i visoku vrijednost.

Poslovni apetiti obitelji Simeone ne staju na postojećem portfelju. Njihova vizija širenja vidljiva je u nedavnoj kupnji zemljišta veličine jednog hektara, na kojem planiraju izgraditi dvije dodatne zgrade sa 140 novih stanova. Time dodatno učvršćuju svoju poziciju na madridskom tržištu nekretnina. U sklopu svojih poslovnih aktivnosti osnovali su i brendove "My Location" i kasnije "Tres Cantos 1415", pokazujući ozbiljnost i dugoročnu strategiju u ovom sektoru. Jasno je da za obitelj Simeone-Pereyra nogomet možda jest strast, ali posao s nekretninama predstavlja siguran i iznimno unosan temelj za budućnost, daleko od neizvjesnosti sportskih rezultata.

Dok se poslovno carstvo širi, privatni život obitelji odvija se u spektakularnoj vili u La Finci, ekskluzivnoj urbanizaciji u općini Pozuelo de Alarcón, koja slovi za najbogatiju u čitavoj Španjolskoj. U tom su susjedstvu svojedobno živjele nogometne zvijezde poput Cristiana Ronalda, Ikera Casillasa i Sergija Ramosa. Kuću od 1900 četvornih metara kupili su 2016. godine, no uslijedila je potpuna renovacija koja je trajala godinu dana. Glavnu ulogu u tom procesu imala je upravo Carla, koja je svoje iskustvo iz svijeta nekretnina primijenila na stvaranje savršenog obiteljskog doma.

Carla Pereyra je posebnu pažnju posvetila održivosti, što je bila njezina osobna misija. U kući je osigurano prirodno svjetlo u svim prostorijama, a instalirani su solarni paneli i aerotermalni sustav za grijanje i hlađenje. Zahvaljujući tome, čak 75 posto energije koju kuća troši je samoproizvedeno, što je čini primjerom modernog i ekološki osviještenog luksuza. Dom je zamišljen kao utočište i mjesto za bijeg od pritiska javnog života.

Unutrašnjost vile odiše smirenošću i profinjenim luksuzom. Dizajn se temelji na kontrastu boja i plemenitim materijalima. Dnevnim boravkom dominira odvažna podna obloga u ultramarin plavoj boji, koja vizualno objedinjuje cijeli prostor. Namještaj je strateški raspoređen kako bi se osigurala fluidnost, bez potrebe za pregradnim zidovima. Središnji komad je modularni kauč organskih linija, presvučen bijelom "bouclé" tkaninom. Posebno se ističe bar smješten ispod stubišta obloženog drvenim panelima, koji s namještajem čistih linija i ergonomskim stolicama unosi dašak dizajna iz sredine prošlog stoljeća. Vertikalni monolit obložen panelima od orahova drva proteže se do stropa dvostruke visine, a u njega je savršeno integriran modernistički kamin s postoljem od poliranog crnog mramora Marquina, koji prostoru daje toplinu.

Svaki detalj u kući pažljivo je odabran. Udobnost stvaraju dvije kultne fotelje u nordijskom stilu, presvučene mekom bijelom tkaninom, dok stolić za kavu predstavlja pravo malo inženjersko čudo - njegova crna metalna mrežasta struktura nosi ploču od dimljenog stakla, dopuštajući pogledu da neometano klizi prema plavom tepihu. Umjetnost i rasvjeta nisu samo dodaci, već sastavni dio strukture. Veliko figurativno platno i kobaltno plavo ogledalo zaokružuju kromatsku priču prostorije. Nema suvišnih elemenata; svaki predmet, od baršunastih pufova do vaza s cvijećem, dio je potrage za savršenom ravnotežom. Ogromni prozori od poda do stropa brišu granicu između interijera i eksterijera, stvarajući dojam da su vrt i bazen dio dnevnog boravka. Luksuz se ovdje ne očituje u sjaju, već u prostranosti i kvaliteti svakog materijala.

Unatoč modernom i profinjenom uređenju, dom odražava i argentinske korijene obitelji Simeone. U vanjskom dijelu dvorišta nalazi se stoga tradicionalna argentinska "parrilla", mjesto okupljanja prijatelja i obitelji. Uz to, tijekom cijele godine održavaju dva povrtnjaka iz kojih dobivaju organske namirnice za zdravu prehranu. Najveća atrakcija vrta, koji se prostire na 3000 četvornih metara, ipak je privatni nogometni teren. Tu njihove kćeri igraju nogomet ili čak voze bicikle, uživajući u sigurnosti vlastitog doma. Dokumentarac snimljen o Simeoneovom životu otkrio je još jedan zanimljiv detalj - njegovu "walk-in" garderobu koja sadrži kolekciju od trideset crnih košulja dugih rukava, 12 bijelih košulja i niz crnih odijela, što svjedoči o njegovoj poznatoj disciplini i pedantnosti.

Osim vile u Madridu, par posjeduje i nekretninu za odmor na Ibizi. Godine 2021. uložili su tri milijuna eura u kupnju dva susjedna stana u jednoj od najekskluzivnijih urbanizacija u luci Marina Botafoch, koje su zatim spojili u jedinstven prostor s pogledom na Mediteran. Tu operaciju financirali su, između ostalog, prodajom kuće koju su posjedovali u prestižnoj madridskoj četvrti Salamanca za 4,5 milijuna eura.