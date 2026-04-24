Došli smo Bajsom do Mjeseca, ali na njemu smo i ostali, na tamnoj strani

Možemo voli da se ljudi voze na kotačima, ali ne svi: za djecu u invalidskim kolicima nema novca da odu na more, ali za javne bicikle se ne štedi. Zagrebačka uprava predstavlja sustav javnih bicikala Bajs kao veliki uspjeh, uz oduševljene ulizivačke naslove portala. “Do Mjeseca i natrag – toliki su put prešli korisnici Bajsa”, izjavio je Tomašević, pohvalivši se da su od prošlog kolovoza biciklisti prešli milijun kilometara. “Imamo više od 70.000 korisnika, što je više nego što Zadar ima stanovnika. Nedavno smo imali rekordni dan s gotovo 10.000 vožnji”, rekao je gradonačelnik i najavio da će “zbog velikog uspjeha Bajsa” povećati broj bicikala s 2000 na 3000.