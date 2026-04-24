Došli smo Bajsom do Mjeseca, ali na njemu smo i ostali, na tamnoj strani

Možemo voli da se ljudi voze na kotačima, ali ne svi: za djecu u invalidskim kolicima nema novca da odu na more, ali za javne bicikle se ne štedi. Zagrebačka uprava predstavlja sustav javnih bicikala Bajs kao veliki uspjeh, uz oduševljene ulizivačke naslove portala. “Do Mjeseca i natrag – toliki su put prešli korisnici Bajsa”, izjavio je Tomašević, pohvalivši se da su od prošlog kolovoza biciklisti prešli milijun kilometara. “Imamo više od 70.000 korisnika, što je više nego što Zadar ima stanovnika. Nedavno smo imali rekordni dan s gotovo 10.000 vožnji”, rekao je gradonačelnik i najavio da će “zbog velikog uspjeha Bajsa” povećati broj bicikala s 2000 na 3000.
Kaj je Vecernjak dobio naputak kao hadezeovci u Zagrebu da svakodnevno pljuju po Mozemovcima. Pa vidimo kako oporba u gradu po novinama, televizijama , a hadezeovci u.Saboru govore lazi. Pa kaj oni misle da su pravi ZAGREBCANCI bedaki pa daa nevide sto se sve radi u gradu. Znaju oni dobro da su rezije ostale iste vec petu godinu. Kao i cijene domova penzica, prijevoza. Imamo besplatan prijevoz mi stariji od 65. I mladji od 18.godina. Javite se vi iz gradova hadezeovih pa nam recite koje su cijene kod vas. Gradi se.puno, obnavlja puno. Evo u malom kvartu sa samo cetiri zgrade ,.Zagreb /ne Basic/ gradi u Podbrezju 16.vrtic u 4.godine. Gradi se zgrada za najam od 300 stanova, natjecaj gotov, useljenje za 12.mj. poznati buduci stanari. Opet ne gradi Bacic. Kaze on da treba za jednu zgradu od 3-5 godina. Bacicu pa Zagreb ce izgraditi predvidjene jos tri zgrade dok ti zakopas prvu lopatu. Da to financira grad uz pomoc Evropske banke. To je dokaz da banka smatra da grad dobro upravlja gradom.