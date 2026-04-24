Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Boris Beck
Autor
Boris Beck

Došli smo Bajsom do Mjeseca, ali na njemu smo i ostali, na tamnoj strani

24.04.2026. u 08:41

Bajs je uveden prije osam mjeseci, to jest 240 dana, što znači da se dnevno javnim biciklima prešlo 4166 km. Budući da ih ima 2000, to su bijedna dva kilometra dnevno po biciklu

Možemo voli da se ljudi voze na kotačima, ali ne svi: za djecu u invalidskim kolicima nema novca da odu na more, ali za javne bicikle se ne štedi. Zagrebačka uprava predstavlja sustav javnih bicikala Bajs kao veliki uspjeh, uz oduševljene ulizivačke naslove portala. “Do Mjeseca i natrag – toliki su put prešli korisnici Bajsa”, izjavio je Tomašević, pohvalivši se da su od prošlog kolovoza biciklisti prešli milijun kilometara. “Imamo više od 70.000 korisnika, što je više nego što Zadar ima stanovnika. Nedavno smo imali rekordni dan s gotovo 10.000 vožnji”, rekao je gradonačelnik i najavio da će “zbog velikog uspjeha Bajsa” povećati broj bicikala s 2000 na 3000.

Ključne riječi
Bicikli Tomislav Tomašević bajs

Komentara 2

Pogledaj Sve
Zorica48
09:50 24.04.2026.

Kaj je Vecernjak dobio naputak kao hadezeovci u Zagrebu da svakodnevno pljuju po Mozemovcima. Pa vidimo kako oporba u gradu po novinama, televizijama , a hadezeovci u.Saboru govore lazi. Pa kaj oni misle da su pravi ZAGREBCANCI bedaki pa daa nevide sto se sve radi u gradu. Znaju oni dobro da su rezije ostale iste vec petu godinu. Kao i cijene domova penzica, prijevoza. Imamo besplatan prijevoz mi stariji od 65. I mladji od 18.godina. Javite se vi iz gradova hadezeovih pa nam recite koje su cijene kod vas. Gradi se.puno, obnavlja puno. Evo u malom kvartu sa samo cetiri zgrade ,.Zagreb /ne Basic/ gradi u Podbrezju 16.vrtic u 4.godine. Gradi se zgrada za najam od 300 stanova, natjecaj gotov, useljenje za 12.mj. poznati buduci stanari. Opet ne gradi Bacic. Kaze on da treba za jednu zgradu od 3-5 godina. Bacicu pa Zagreb ce izgraditi predvidjene jos tri zgrade dok ti zakopas prvu lopatu. Da to financira grad uz pomoc Evropske banke. To je dokaz da banka smatra da grad dobro upravlja gradom.

AndjaPepe
09:28 24.04.2026.

Ovaj komentar je potpuno deplasiran. Nova usluga Bajsa je pun pogodak i razvija se svakim danom sve više. Ova statistika je nastala nakon 5 jesenskih i zimskih mjeseci, kada je bicikl i tako rjeđe prijevozno sredstvo, a vidimo da se svakim danom sve više zahuktava. Možemo tako reći da automobili u prosjeku prijeđu bijednih nekoliko kilometara dnevno, pa ipak ne dovodimo u pitanje smije li čovjek kupovati automobil ili ne, a oni najviše opterećuju i zagušuju promet i zagađuju nam zrak.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!