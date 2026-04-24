FOTO Ništa od roštilja za 1. maj? Evo što nas čeka

Dio petka je već iza nas, a vrijeme u Hrvatskoj danas se pokazalo upravo onakvim kakvo su meteorolozi i najavljivali, stabilno, sunčano i ugodno toplo u većini krajeva. Prema podacima DHMZ-a, takvi uvjeti mnogima odgovaraju, no valja upozoriti i na uglavnom visok UV indeks, što znači da je potreban oprez pri duljem izlaganju suncu, osobito za osobe osjetljivije kože.

Današnje temperature kreću su se u kontinentalnim dijelovima između jutarnjih svježih vrijednosti od samo nekoliko stupnjeva pa do ugodnih proljetnih 19 do 23 °C tijekom dana. Slično je bilo i na Jadranu, gdje je prevladavalo sunčano vrijeme uz slabu do umjerenu buru ujutro i zapadne vjetrove poslijepodne, dok su temperature dosezale oko 20 do 23 °C. Opći dojam dana bio je stabilan, vedar i idealan za boravak na otvorenom.

Takvo vrijeme nastavlja se i tijekom vikenda. Prema prognozama HRT-a, subota i nedjelja donose obilje sunca i još malo više temperature, osobito u unutrašnjosti gdje će se vrijednosti kretati oko 22 °C. Norveški prognostički model za Zagreb također potvrđuje stabilne uvjete, vedro ili djelomično oblačno, uz slab vjetar i bez oborina. Ukratko, pred nama je pravi proljetni vikend, vrlo pogodan za izlete i aktivnosti na otvorenom.

Ipak, promjena vremena nazire se već početkom sljedećeg tjedna. Iako će ponedjeljak još biti relativno stabilan, uz mogućnost tek ponekog kratkotrajnog pljuska u unutrašnjosti, od utorka se očekuje postupno pogoršanje. Meteorolog za Dnevnik.hr upozorava na dolazak nestabilnijeg zraka, uz pad temperature i sve veću vjerojatnost kiše, osobito u noći na srijedu i tijekom srijede kada bi oborine mogle zahvatiti veći dio unutrašnjosti.

Prema DHMZ-u, izraženija promjena vremena očekuje se krajem travnja. Već oko 29. travnja kiša bi mogla zahvatiti gorsku Hrvatsku i dijelove unutrašnjosti, dok se oko 30. travnja prognozira kišovitije razdoblje u većem dijelu zemlje. Temperature će tada osjetno pasti, u nekim krajevima i prema 18 °C ili niže, dok bi jug zemlje mogao ostati stabilniji i uglavnom suh. Zanimljivo je da dugoročnije prognoze čak spominju mogućnost povratka zimskih uvjeta u gorju, pa i snijega, no takve prognoze još treba uzeti s oprezom jer se radi o nesigurnijim modelima.

Kako piše Glas Istre, novo zahladnjenje sve je izglednije na samom kraju travnja i početku svibnja. Kao posljedica razvoja skandinavske anticiklone, otvorit će se vrata prodoru osjetno hladnijeg zraka sa sjeveroistoka kontinenta, odnosno iz srca Rusije. Vrijednosti bi se mogle sniziti i 10-ak stupnjeva Celzija ispod prosjeka, a zahladnjenje će izraženije biti u kontinentalnoj Hrvatskoj. Hladnije vrijeme moglo bi potrajati i desetak dana.