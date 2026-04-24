Predsjednik želi ostati na čelu Saveza: Infrastruktura i financije najveći su izazov, moramo zadržati mlade u atletici

Izborna sjednica Skupštine Hrvatskog atletskog saveza održat će se u nedjelju 26. travnja. Jedan od kandidata za predsjednika HAS-a je i dosadašnji predsjednik Ivan Veštić.

20 medalja u mandatima

Nakon 12 godina mandata, ponovno se kandidirate. Koji je motiv za to i koja je vaša vizija za naredne četiri godine?

– Rezultati koje smo ostvarili u proteklom razdoblju pokazuju da smo postavili visoke standarde i kvalitetne temelje. Financijski smo konsolidirali savez, podigli smo standard trenera, uveli pomoć klubovima, a natjecanja podignuli na razinu koja je jedna od najviših na svijetu. Gotovo sva Prvenstva Hrvatske imaju prijenose uživo, a rezultate imamo i otprije. Sada uvodimo i videozidove te pomažemo u organizaciji natjecanja. Informatički smo unaprijedili sustav. Međutim, smatram kako posao nije u potpunosti završen. Pred nama su stari, odnosno novi izazovi, posebice u edukaciji s formiranjem Akademije HAS-a, dodatnom stvaranju resursa za razvoj mladih sportaša s pogledom na OI u Los Angelesu uz dodatno prisnaživanje atletske infrastrukture i jačanja sustava uvođenjem mlađih kadrova u sustav upravljanja te dodatne informatizacije. Kandidiram se s idejom osiguravanja kontinuiteta i jasnom vizijom kako naš sport dodatno unaprijediti i osigurati dugoročnu stabilnost. Posebno bih naglasio pozicioniranje Komisije za razvoj koja bi trebala biti sačinjena od mladih i talentiranih kadrova koji su se dokazali dosadašnjim radom, a koji bi trebali preuzeti vodstvo saveza u mandatu pred OI u Brisbaneu.

Koji su vaši uspjesi u proteklom razdoblju?

– Ponosan sam na činjenicu da su u mom mandatu ostvareni najbolji rezultati u povijesti atletskog sporta. Sportski vrhunac svakako je 20 medalja na EP, SP i OI, uz uspješnu implementaciju izvanstadionske atletike u sustav, pri čemu su naše ultramaratonke među najboljima na svijetu s 14 medalja na EP i SP. Na OI, SP i EP za seniore od 2015. do danas ostvarili smo 811 nastupa. Osvojene su 34 medalje na velikim natjecanjima u mlađim dobnim kategorijama. Respektirali smo entuzijazam pojedinaca i dali im potporu za uspjeh. Pri tomu prije svega čestitam atletičarkama i atletičarima te njihovim trenericama i trenerima, ali i svim svojim suradnicima. Ti rezultati nisu slučajni, već su plod kontinuiranog i sustavnog rada.

Što bi učinili na drugi način?

– Uvijek postoji prostor za napredak. Danas, s ovim iskustvom, neke procese sigurno bismo ubrzali – posebno u segmentu administracije. No važno je kako smo iz svake situacije učili i da danas imamo jasniju sliku kako još učinkovitije voditi Savez.

Postoji osoba koja kontinuirano putem društvenih mreža komentira rad saveza u izrazito negativnom kontekstu...

– Mi ne odustajemo od civilizirane komunikacije, a ona tu nije prisutna. Uostalom, odlukom Skupštine HAS-a je čak 95 posto članica odlučilo da se tu osobu isključi iz članstva saveza i to je najbolji odgovor. Njegove zlonamjerne objede ne bih komentirao jer su one predmet mnogobrojnih sudskih postupaka koje su Savez i pojedinci poduzeli i poduzimat će. Svakako je znakovito da je u sklopu jednog od postupaka dotični s popriličnom nervozom odbio psihijatrijsko vještačenje koje je predloženo.

Koji su najveći problemi u vašem sportu?

– Najveći izazovi su financijska stabilnost, zadržavanje mladih sportaša i daljnje jačanje infrastrukture. To nisu problemi koji su nastali jučer, ali smo u proteklom razdoblju napravili konkretne korake i sudjelovali u gradnji više od 30 atletskih objekata te imamo plan kako ih dodatno rješavati. Svakako bih zahvalio nadležnom ministarstvu i lokalnim zajednicama na prepoznavanju atletskog sporta kao krucijalnog za razvoj sveukupnog sporta. Aktualan je i problem vezan za sport sveukupno, koji se nažalost trenutačno stigmatizira zbog netransparentnosti i mogućeg kriminala u skijaškom savezu. Interes i nezadovoljstvo građana RH apsolutno su opravdani jer je zapravo riječ o njihovu novcu. Želim tu istaknuti kako je atletski sport, ali i sport u cjelini velikom mjerom sačinjen od čestitih entuzijasta koji ulažu svoje vrijeme, energiju pa i vlastiti novac u dobrobit sporta. Hrvatski atletski savez vjerojatno je jedan od najprovjeravanijih saveza – od Državnog ureda za reviziju, višestrukih sportskih inspekcija i ostalih institucija sustava kontrole zakonitosti i ispravnosti rada. Provedene su desetine kontrola i nijedna nije utvrdila kriminalne oblike rada.

Slušam i kritike

Zašto bi vam članovi Saveza ponovno dali povjerenje i kako odgovarate na kritike?

– Zato što iza nas stoje spomenuti konkretni rezultati i jasan smjer razvoja. Vjerujem da je kontinuitet u ovom trenutku važan za dovršetak započetih projekata i podizanje našeg sporta na još višu razinu. Ja sam tu kako bih upravljao sustavom, ali i služio svakom atletičaru, treneru, klubu i u konačnici – svakom atletskom čovjeku. Nikad nisam nastupao iz pozicije bahatog vođenja sustava nego sam zajedno sa suradnicima uspio ostvariti poslovnu, ali i prijateljsku komunikaciju s velikom većinom svih sudionika hrvatske atletike. Naravno, kritike su dio svakog odgovornog posla. Uvijek ih slušam i nastojim iz njih izvući ono što može pomoći da budemo bolji. Pritom je važno razlikovati konstruktivnu kritiku od one koja nema uporište, ali dijalog je uvijek potreban – zaključio je Veštić.