Svjetsko prvenstvo napokon kompletirano: Iran objavio konačnu odluku oko nastupa na Mundijalu

Posljednjih se tjedana puno pisalo o mogućnosti da nogometna reprezentacija Irana otkaže nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku. FIFA je navodno čak razmatrala moguće zamjene za azijsku reprezentaciju, a među njima se spominjala i Italija koja je u finalu dodatnih kvalifikacija poražena od Bosne i Hercegovine.

Nade Azzura su ipak uništene jer iranska nogometna reprezentacija danas je objavila kako će nastupiti na prvenstvu kako je i predviđeno. Iranska vlada objavila je kako reprezentacija normalno nastavlja s pripremama za Mundijal.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ministarstvo mladih i sporta, po nalogu ministra, objavilo je da je naša nogometna reprezentacija u potpunosti spremna za Svjetsko prvenstvo - rekla je glasnogovornica iranske vlade Fatemeh Mohajerani. Dodala je i kako će poduzeti sve potrebne mjere da reprezentativci imaju odgovarajuće uvjete na turniru.

I krovna nogometna organziacija FIFA se ponudila pomoći Iranu kod potrage za odgovarajućim kampom. Još nije stigla potvrda FIFA-e da će Iran doista zaigrati na turniru, no očekuje se kako će njihov nastup uskoro biti potvrđen.