Na pomolu nezamisliv scenarij? Oporba napustila sjednicu, uspije li HDZ-ov manevar...

Lijeva oporba napustila je jutros sjednicu Odbora za Ustav započetu još prošloga tjedna, upravo na zahtjev članova iz SDP-a i Možemo!, nakon čega je HDZ-ova većina sama izglasala trojicu kandidata koje Saboru predlaže za ustavne suce – Mladena Sučevića, Željka Pajalića i Gorana Selaneca. Odluku oporbe da ne sudjeluje u sjednici obrazložio je SDP-ov potpredsjednik Odbora Saša Đujić, navodeći kao razlog činjenicu da HDZ ni u sedmom pokušaju nije dopustio donošenje mišljenja o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda na Odboru za pravosuđe. Đujić je podsjetio da je SDP otpočetka bio i protiv spajanja tog imenovanja s izborom troje ustavnih sudaca i protiv formule "2:1", kojom HDZ inzistira da se kod izbora ustavnih sudaca u obzir uzme raspodjela. A kako je premijer Plenković ovih dana ponovio da HDZ i dalje inzistira na toj formuli, lijeva oporba smatra kako se nisu stekli uvjeti da bi Odbor danas utvrdio listu kandidata koje će predložiti Saboru za ustavne suce.

Oporbene argumente odbacili su HDZ-ovi članovi, prozivajući SDP i Možemo! za politički dilentatizam i nekorektan odnos prema Odboru, Saboru i Ustavnom sudu. Nakon što je oporba izišla, HDZ je u djelo, barem u ovoj fazi, proveo ono što je i naumio – Saboru je upućen prijedlog imenovanja trojice sudaca, od kojih su dvojica, Sučević i Pajalić, već ranije najavljeni kao HDZ-ov prijedlog, ali i Goran Selanec, na čije je ime u neformalnim razgovorima HDZ prije nekoliko dana stavio veto. Sada su se, međutim, predomislili time prebacili odgovornost na oporbu.

Podsjetimo, bez obzira na odluku koju je donijela na Odboru za Ustav, parlamentarna većina u sabornici nema dovoljno ruku da bi i potvrdila imenovanje predloženog trojca. Za to im treba 101 ruka, koju je nemoguće osigurati bez lijeve oporbe, koja se u ovim pregovorima drži zajedno.

Na oporbu je, međutim, na ovaj način prebačena odluka o popunjavanju Ustavnog suda koji od sredine mjeseca radi u krnjem sastavu. Uspije li HDZ-u ovaj manevar, u sabornici bi se na kraju moglo dogoditi dosad nezamislivo, da Goran Selanec na kraju u Ustavnom sudu u drugom mandatu završi kao kandidat HDZ-a.