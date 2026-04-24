Kad će borba Mikea Tysona i Floyda Mayweathera? Stigle su nove informacije

Boksački fanovi s nestrpljenjem su čekali povratak u ring dviju legendi – Mikea Tysona i Floyda Mayweathera Jr.-a. No njihov ekshibicijski meč, koji je bio zakazan za 25. travnja u Kongu, a trebao se održati po posebnim pravilima, je odgođen, između ostalog i zbog Tysonove ozljede.

Trebao je to biti spektakl dvojice velikana koji su daleko od svojih najboljih godina, s jedne strane 59-godišnji Iron Mike, a nasuprot njemu deset godina mlađi Floyd, piše Croring.

Tyson je boksač koji je obilježio jednu eru u teškoj kategoriji zahvaljujući svojoj žestini i eksplozivnosti, dok je Mayweather dominirao u lakšim kategorijama, održavajući status neporaženog borca zahvaljujući besprijekornoj tehnici.

Najava ove borbe dala je mnogo više pitanja nego odgovora, s obzirom na veliku razliku u težini i poodmaklu dob boraca, ali bez obzira na sve krenulo se u organizaciju priredbe.

Meč se trebao održati 25. travnja u DR Kongo, na mjestu koje ima ogromnu simboliku u povijesti boksa.

Naime, tamo se 1974. godine održao legendarni dvoboj između Muhammada Alija i Georgea Foremana, poznat kao “Rumble in the Jungle”, jedan od najvažnijih sportskih događaja 20. stoljeća.

A borba je trebala imati nekoliko neobičnih pravila koja su dodatno privukla pažnju javnosti. Prvo i najvažnije pravilo bilo je da neće postojati težinsko ograničenje.

– Dogovorena težina, slobodna borba – objasnio je Tyson, što bi značajno išlo u prilog bivšem prvaku teške kategorije s obzirom na to da je Mayweathera dominirao u kategorijama od superperolake do supervelter.

Meč je dogovoren na osam rundi, svaka u trajanju od dvije minute, što je uobičajen format za moderne ekshibicijske borbe. Kako bi se smanjio rizik od ozbiljnijih ozljeda, borci su trebali koristiti teže rukavice od 14 ili 16 unci.

No fanovi će na ovaj spektakl morati malo pričekati, a kao razlog odgode je ozljeda ruke Mikea Tysona, koji je viđen s gipsom, a i sam je potvrdio da se radi o “uganuću zadobivenom na treningu”.

Novinar Dan Rafael potvrdio je kako se meč definitivno neće održati na planirani datum, iako se Kongo i dalje razmatra kao moguća lokacija, ništa još nije finalizirano.