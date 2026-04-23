Putin je invazijom htio uništiti Ukrajinu, a od nje stvorio ozbiljnu vojnu silu

Ukrajina, uz podršku europskih partnera, namjerava razviti protubalistički raketni sustav protuzračne obrane "unutar godine dana", nastojeći smanjiti ovisnost o američkom sustavu Patriot, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski. Namjera Kijeva da uvede takav sustav prvi put označava da su dužnosnici tom nastojanju priložili tako ambiciozan vremenski okvir. Od početka otvorene ruske agresije na Ukrajinu, ova se država uspjela profilirati kao inventivni proizvođač dronova, zauzevši lidersku svjetsku poziciju u razvoju te tehnologije. No, za protuzračne rakete i presretače koji bi mogli rušiti balističke projektile ipak treba više vremena.