POČIVALA U MIRU

Preminula je poznata HRT-ovka u 61. godini, kolege se opraštaju: 'Jučer smo se vidjeli, a danas je više nema'

23.04.2026.
u 19:34

Na službenoj Facebook stranici HRT-a objavljena je vijest o smrti Kristine Kirschenheuter.

U 61. godini u Zagreb preminula je Kristina Kirschenheuter, dugogodišnja spikerica Hrvatske radiotelevizije i jedan od najprepoznatljivijih glasova domaćeg radijskog etera. "Jučer smo se vidjeli, a danas Kristine Kirschenheuter više nema“, objavljeno je na službenoj Facebook stranici HRT-a.

Diplomirala je opću lingvistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Karijeru je započela u prosvjeti, predajući u osnovnim školama u Ivanić-Gradu, Klenovniku, Ivancu, Zaboku i Samoboru. Svoj glas u radijskom eteru prvi je put podijelila sa slušateljima Omladinskog radija, nakon čega je radila kao spikerica, voditeljica i novinarka na Radiju Samobor. Godine 2002. pridružila se Hrvatskom radiju, gdje je ubrzo preuzela spikerske zadatke na svim programima, a sudjelovala je i u televizijskim smjenama. Bavila se i lekturom. Kolege ističu kako je bila posebno prepoznatljiva po radu u ranim jutarnjim terminima, a i sama je znala reći da joj najviše znači kada je slušatelji doživljavaju kao blisku, nenametljivu prijateljicu. Oni koji su je poznavali privatno pamte je po zaraznom, zvonkom smijehu koji je osvajao sve oko nje. Predana poslu i prijateljstvima, a iznad svega svojoj djeci, Kristina je bila pouzdana suradnica, draga prijateljica i nezamjenjiva majka, poručili su njezini kolege s HRT-a.

Počivala u miru.

JE
Jegermeister
20:54 23.04.2026.

Prije 1991. godine žene su išle u mirovinu sa navršenih 50 godina života. Danas polovica radnika uopće ne dočeka odlazak u mirovinu jer su kradezeovci izglasali zakon da se u mirovinu ide sa 67 godina starosti.

Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

