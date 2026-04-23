Spektakl na pomolu: Čovjek vrijedan 15 milijardi dolara želi uložiti u Hajduk

Iza Hajduka još jedna je rezultatski slaba sezona u kojoj neće osvojiti naslov u Kupu, dok je u prvenstvu samo pitanje vremena dok Dinamo matematički ne potvrdi naslov prvaka. Poznato je i kako se splitski klub već neko vrijeme muči s financijskom situacijom, no ona bi se uskoro mogla znatno poboljšati. Kako pišu 24sata, u Hajduk bi uložiti mogao ukrajinski milijarder Volodimir Nosov.

On razmatra mogućnost ulaganja u Hrvatsku, a jedan od načina na koje bi to mogao učiniti je i da uloži u Hajduk kao sponzor. Riječ je o suvlasniku tvrtke White Tech koja je specijalizirana za kriptoimovinu, a ujedno je i osnivač i predsjednik grupe WhiteBIT.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegovo se bogtastvo procjenjuje na 15 milijardi dolara. U Hrvatskoj je 2023. osnovao tvrtku White Tech zajedno s Ivicom Pirićem. Njih su dvojica zajedno već u ulagali u nogometne klubove poput Juventusa, Barcelone i nekoliko turskih klubova, a sada bi se na tom popisu mogao naći i Hajduk.

Tu glavnu riječ vjerojatno vodi Pirić koji je iz Splita i igrao je za Hajduk:

- Zasad samo mogu potvrditi da postoje kontakti i da smo vrlo ozbiljni oko poduzimanja daljnjih koraka. Ozbiljno razmišljamo o ulaganju u hrvatski nogomet - rekao je za 24sata.

Treba naglasiti kako je priča tek na početku te kako Hajduk i Nosov još nisu održali ni inicijalni razgovor koji bi odredili vjerojatnost i mogućnost suradnje. U posljednje se vrijeme s klubom povezivalo mnoge investitore, no većina ih je odustala kada su saznali da ne bi dobili vlasnički udio u klubu.