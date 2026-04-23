Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 227
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SPLIT NA NOGAMA

Spektakl na pomolu: Čovjek vrijedan 15 milijardi dolara želi uložiti u Hajduk

Screenshot/X
VL
Autor
Večernji.hr
23.04.2026.
u 20:38

U Hrvatskoj je 2023. osnovao tvrtku White Tech zajedno s Ivicom Pirićem. Njih su dvojica zajedno već u ulagali u nogometne klubove poput Juventusa, Barcelone i nekoliko turskih klubova, a sada bi se na tom popisu mogao naći i Hajduk

Iza Hajduka još jedna je rezultatski slaba sezona u kojoj neće osvojiti naslov u Kupu, dok je u prvenstvu samo pitanje vremena dok Dinamo matematički ne potvrdi naslov prvaka. Poznato je i kako se splitski klub već neko vrijeme muči s financijskom situacijom, no ona bi se uskoro mogla znatno poboljšati. Kako pišu 24sata, u Hajduk bi uložiti mogao ukrajinski milijarder Volodimir Nosov.

On razmatra mogućnost ulaganja u Hrvatsku, a jedan od načina na koje bi to mogao učiniti je i da uloži u Hajduk kao sponzor. Riječ je o suvlasniku tvrtke White Tech koja je specijalizirana za kriptoimovinu, a ujedno je i osnivač i predsjednik grupe WhiteBIT.

Njegovo se bogtastvo procjenjuje na 15 milijardi dolara. U Hrvatskoj je 2023. osnovao tvrtku White Tech zajedno s Ivicom Pirićem. Njih su dvojica zajedno već u ulagali u nogometne klubove poput Juventusa, Barcelone i nekoliko turskih klubova, a sada bi se na tom popisu mogao naći i Hajduk.

Tu glavnu riječ vjerojatno vodi Pirić koji je iz Splita i igrao je za Hajduk:

-  Zasad samo mogu potvrditi da postoje kontakti i da smo vrlo ozbiljni oko poduzimanja daljnjih koraka. Ozbiljno razmišljamo o ulaganju u hrvatski nogomet - rekao je za 24sata.

Treba naglasiti kako je priča tek na početku te kako Hajduk i Nosov još nisu održali ni inicijalni razgovor koji bi odredili vjerojatnost i mogućnost suradnje. U posljednje se vrijeme s klubom povezivalo mnoge investitore, no većina ih je odustala kada su saznali da ne bi dobili vlasnički udio u klubu.
Ključne riječi
milijarder investitor Hajduk

Komentara 2

Pogledaj Sve
23
234
21:10 23.04.2026.

"Moje pjesme moji snovi" !

ZI
zinegoid
20:50 23.04.2026.

nema tu pomoći, duboko je zatrovana ta priča. treba razoriti poljud, ili da ga preuzme tko hoće, ajduk resetirati na početne postavke, bez upliva mafije i razno raznih hohštaplera ....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!