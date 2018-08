Trener Intera u Madridu: Jednim potezom Luka ga je jako obradovao

Inter je u subotu u Madridu s minimalnih 1:0 pobijedio Atletico u sklopu International Champions kupa. Kod nerazzurra od hrvatskih igrača jedino je zaigrao Marcelo Brozović, dok Šime Vrsaljko i Ivan Perišić nisu konkurirali za utakmicu. Kod domaćina je debitirao Nikola Kalinić koji je priliku dobio od 62. minute.

Interu je minimalnu pobjedu sjajnim golom u 31. minuti osigurali Lautaro Martinez.

Nakon utakmice trener Intera Luciano Spalletti opet se osvrnuo na Luku Modrića, koji se posljednjih tjedana spominje kao potencijalno pojačanje nerazzurra.

>> Pogledajte kako je Santiago Bernabeu pozdravio Modrića

[video: 26294 / ]

- Ne znam što će se dogoditi, ali mogu biti sretan što je k nama želio doći netko poput Modrića, igrač koji je toliko toga osvojio - rekao je Spalletti pa dodao:

- Činjenica da bi on volio nositi Interov dres me ispunila radošću. Mislim da je jako teško dobiti takve igrače, a klub je prethodno radio dobar posao i imali smo namjeru ga kupiti. No, Real želi imati takvog igrača i mislim da ga neće pustiti. Što god da se dogodi, mi smo jaka momčad.

I dok je Inter igrao na Wanda Metropolitanu, Modrić je na Bernabeuu igrao za Real, a prilikom ulaska na teren dobio je ovacije 80.000 navijača.