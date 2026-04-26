Hrvatskog reprezentativca čeka velika prilika? Vijesti iz Madrida idu mu u prilog

Uprava Real Madrida donijela je konačnu odluku i Nico Paz (21) trebao bi postati prvo pojačanje kluba za sljedeću sezonu. Kako javlja španjolski Diario AS, "kraljevski klub" već je obavijestio talijanski Como da će aktivirati otkupnu klauzulu za argentinskog veznjaka, čiji strelovit razvoj u Serie A nije ostavio nimalo sumnje u uredima madridskog velikana. Iako formalni rok za aktivaciju istječe krajem svibnja, Real je povukao ključne poteze kako bi osigurao povratak igrača poniklog u vlastitoj akademiji. Posao bi se mogao izjaloviti jedino ako sam igrač odbije povratak, no takva mogućnost praktički ne postoji jer je Paz više puta istaknuo kako sanja o uspjehu u Madridu.

Cijela operacija za Real predstavlja posao iz snova i potvrdu vizionarske transfer politike. Paza su u ljeto 2024. godine prodali Comu za šest milijuna eura, no u ugovor su, kao što to često čine s mladim talentima, ugradili seriju povratnih klauzula. Nakon što su prošle godine propustili priliku vratiti ga za osam milijuna, ovog će ljeta aktivirati onu u iznosu od samo devet milijuna eura. Riječ je o zanemarivoj cifri kada se uzme u obzir da je Pazova tržišna vrijednost u međuvremenu eksplodirala na više od 65 milijuna eura, čime je Real još jednom pokazao kako majstorski upravlja svojim resursima.

Da je povratak bio dio dugoročnog plana, svjedoči i nevjerojatna priča iz prošlog ljeta. Čekajući poziv iz Madrida, Paz je odbio izdašnu ponudu Tottenhama vrijednu čak 70 milijuna eura. Razlog? Real mu je dao riječ da ozbiljno računa na njega u budućnosti, a ta se vjernost sada isplatila i igraču i klubu. Njegov povratak u trening-centar Valdebebas sada se smatra klupskim prioritetom, a mladi Argentinac trebao bi donijeti novu energiju u vezni red nakon sezone koja nije ispunila očekivanja navijača.

Pod trenerskom palicom Cesca Fàbregasa u Comu, Nico Paz je izrastao u jednog od najutjecajnijih mladih veznjaka u Italiji. Njegova statistika je impresivna: ove sezone je u 37 nastupa u svim natjecanjima zabio 13 golova i upisao osam asistencija. Svojim igrama zaslužio je i poziv u reprezentaciju Argentine, za koju je već upisao osam nastupa uz jedan pogodak. Madriđane posebno veseli njegova polivalentnost jer može pokriti pozicije ofenzivnog i centralnog veznog, ali i krila, što će novom treneru dati brojne taktičke opcije.

Odlazak Nice Paza iz Coma vijest je koja posebno odjekuje u Hrvatskoj, jer izravno utječe na status Martina Baturine. Bivši dragulj Dinama, koji je u Como stigao u ljeto 2025. godine, sada bi trebao dobiti ključnu ulogu u momčadi. U početku sezone Baturina nije imao punu minutažu upravo zato što je Paz bio zacementiran na poziciji "desetke", no Fàbregas je kasnije pronašao način da obojicu uklopi u početni sastav. Odlaskom Argentinca, Baturini se otvara prostor da postane apsolutni vođa veznog reda i glavni kreativac momčadi. Očekuje se da će dobiti potpunu slobodu u igri te priliku da pokaže sav svoj talent i postane jedno od najistaknutijih imena Serie A.