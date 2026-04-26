Cure detalji nove afere u susjedstvu, umiješani brojni slavni sportaši, evo o čemu se radi

Talijanski nogomet gleda se u zrcalo kojeg se najviše boji. U Italiji, gdje riječ "suđenje" nikada ne prolazi nezapaženo i svaka istraga plane poput šibice u prostoriji punoj plina, slučaj Gianluce Rocchija otvorio je neočekivanu pukotinu usred završnice Serie A. Šef sudaca za Serie A i Serie B našao se pod istragom milanskog tužiteljstva zbog sumnje u "sudioništvo u sportskoj prijevari", kako je prva izvijestila agencija AGI, a prenijeli brojni talijanski mediji. Rocchi negira bilo kakve nepravilnosti i odmah se samoinicijativno suspendirao kako bi se suočio s procesom koji prijeti postati novi veliki institucionalni požar talijanskog nogometa.

Istraga, između ostalog, ukazuje na navodni odabir sudaca "sklonih" Interu. Ta je rečenica upalila sve alarme i postavila nerazzurre u središte buke, iako klub nije pod istragom. Prema informacijama objavljenim u Italiji, nitko iz Intera nije primio nikakvu službenu obavijest unutar postupka. Unatoč tome, klub je ostao zarobljen u oluji koja stiže baš u trenutku dok se momčad bori za potvrdu svog 21. naslova prvaka Italije.

Paradoks, i to je ono što najviše zbunjuje u Interovu kampu, jest činjenica da utakmice pod povećalom nipošto nisu bile "med i mlijeko" za njih. La Gazzetta dello Sport sažela je to idejom koja je odjeknula među navijačima nerazzurra: kontroverzni događaji odnose se na susrete koji su završili "jako loše" za momčad koju je tada vodio Simone Inzaghi. U sezoni 2024./25., onoj kampanji koja je za Inter završila bez trofeja, dva datuma sada su u središtu spisa: Bologna - Inter od 20. travnja 2025. i Inter - Milan od 23. travnja 2025., uzvrat polufinala Talijanskog kupa. Dva teška udarca u samo četiri dana. Dvije crne noći. Dvije rane koje, daleko od toga da su pogodovale Interu, pomogle su srušiti cijelu njihovu sezonu.

Prvo je stigao šok s Dall'Are. Utakmica Bologna - Inter završila je 1:0, golom Riccarda Orsolinija u sudačkoj nadoknadi, nakon akcije oko koje se vodila velika rasprava zbog izvođenja auta koje je prethodilo pogotku. Taj poraz ozbiljno je ugrozio Interovu borbu za Scudetto. Nije to bila nevažna utakmica, već jedan od onih dana kada prvenstvo mijenja vlasnika, a da to još nitko ne izgovara naglas. Sudac tog susreta bio je Andrea Colombo, jedno od imena spomenutih u istrazi zbog navodnog delegiranja suca smatranog sklonim Interu. Rezultat je, međutim, bio poražavajući za Inzaghijeve interese. Tri dana kasnije uslijedio je gradski derbi, uzvrat polufinala Kupa protiv Milana, koji je završio teškim porazom od 0:3, a sudio ga je Daniele Doveri, još jedno ime koje se pojavljuje u optužnici. Ako optužba govori o "poželjnim" sucima, stvarnost na terenu nudi sliku koju je teško uklopiti: dva sumnjiva delegiranja, dva bolna poraza i dva izgubljena trofeja u istom tjednu.

U Interu je, prema pisanju talijanskog tiska, reakcija mješavina iznenađenja, opreza i iritacije. Iznenađenje zbog izbijanja afere u ključnom trenutku sezone, oprez jer je istraga u tijeku pa se klub odlučio ne oglašavati službenim priopćenjem, te iritacija jer se ime Alessandra Bastonija ponovno našlo u fokusu zbog akcije iz siječnja 2024. protiv Verone. Tada je branič bio prozvan zbog udarca laktom Ondreja Dude u utakmici koju je Inter dobio 2:1, a razgovor između suca i VAR sobe ostavio je rečenicu koja je sada dobila novi medijski zamah: "Ali svirajte, za Boga miloga!". Slučaj se ne ograničava samo na Inter. Jedna od najrelevantnijih točaka spisa odnosi se na utakmicu Udinese - Parma od 1. ožujka 2025. godine. Tužiteljstvo istražuje je li Rocchi neprimjereno utjecao na VAR provjeru zbog mogućeg igranja rukom u kaznenom prostoru, a sumnja se da je navodno lupao po staklu VAR sobe u Lissoneu kako bi privukao pažnju sudaca, koji su na kraju preporučili provjeru na monitoru.

Sve je pokrenula prijava Domenica Rocce, bivšeg pomoćnog suca, čije je pismo navodno potaknulo ponovno otvaranje slučaja. U toj dokumentaciji pojavljuje se i referenca koja u Interu nije prošla nezapaženo: utakmica Inter - Roma od 27. travnja 2025., u kojoj, prema toj pritužbi, VAR nije pozvan da pregleda mogući jedanaesterac u korist Intera. Još jedna epizoda koja, iz perspektive nerazzurra, ne odgovara tezi o sustavnom pogodovanju. Cijeli slučaj u medijima neizbježno povlači paralele sa španjolskom "aferom Negreira", gdje je Barcelona godinama plaćala višemilijunske iznose tvrtkama u vlasništvu potpredsjednika sudačke komisije. Iako su pravne razlike očite - u Španjolskoj se radilo o izravnim uplatama, a ovdje o navodnom utjecaju na delegiranje i VAR - temeljna poruka ponovno je neugodna za europski nogomet: sumnja u poštenje suđenja, jednom kada uđe na vrata, kontaminira sve.

Inter, za sada, nije službeno optužen. Rocchi jest pod istragom, a saslušanje ga čeka 30. travnja. Spomenute utakmice, daleko od toga da su stvorile sportsku prednost za milanski klub, nanijele su mu očitu sportsku štetu. Optužba govori o sucima sklonima Interu, a arhiva odgovara porazima, izgubljenim titulama i sezonom koja se ugasila u jednom kobnom tjednu. Sada se otvara bitka koja se neće igrati na San Siru, ni na Dall'Ari, ni u VAR sobi u Lissoneu. Igrat će se u uredima milanskog tužiteljstva.