Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTKRIĆE SEZONE

Evo zašto Zlatko Dalić ide u Nizozemsku. Gledat će i veliki obračun vatrenih

Dolazak hrvatske reprezentacije na stadion u Orlandu
JC Ruiz/Sipa USA
Autor
Tomislav Dasović
26.04.2026.
u 12:42

Bivši veznjak Hajduka igra debitantsku sezonu u Nizozemskoj, a već je jedan od najzanimljivijih igrača tamošnje lige. Nikada nije bio kandidat za A reprezentaciju, premda ima 16 nastupa za hrvatske selekcije U-19, U-20 i U-21

Neobična, nikad viđena situacija u nizozemskoj ligi: jedan Hrvat - Ivan Perišić - osvojio je s PSV Eidhovenom naslov prvaka, a trojica Hrvata bore se za dva mjesta koje vode u kvalifikacije za Ligu prvaka. Bivši igrač Hajduka Darko Nejašmić (27) u najpovoljnijoj je situaciji: njegov NEC Nijemegen na trećem je mjestu s 55 bodova, jedan više od četvrtoplasiranog Ajaxa Josipa Šutala i petoplasiranog Twentea za kojeg igra Marko Pjaca.

U subotu su Twente i NEC igrali međusobno, završilo je 1:1; Nejašmić je igrao cijelu utakmicu, a Pjaca nije ulazio u igru. Istoga dana Ajax je sa Šutalom u sastavu pobijedio NAC Bredu u gostima 2:0. Sada se s nestrpljenjem iščekuje sljedeće kolo u kojem Ajax 2. svibnja dočekuje prvaka PSV, dok NEC igra istog dana kod kuće s Telstarom. Na utakmici Ajax - PSV bit će i naš izbornik Dalić i uživo gledati sudar svojih izabranika: Josipa Šutala i Ivana Perišića.

Zanimljivost je, međutim, kako niti jedan od njih dvojice nije najbolje ocijenjeni igrač u nizozemskoj Eredivisie ove sezone prema Sofascoreu: Perišić je na 33. mjestu s prosječnom ocjenom 7.15, Šutalo na 169. sa 6.85, a - Nejašmić na visokom 18. mjestu sa 7.21.

Darko Nejašmić igra svoju debitantsku sezonu u Nizozemskoj, a već je jedan od najzanimljivijih igrača tamošnje lige. Nikada nije bio kandidat za A reprezentaciju, premda ima 16 nastupa za hrvatske selekcije U-19, U-20 i U-21.  
Ključne riječi
Nizozemska Vatreni Josip Šutalo Ivan Perišić Zlatko Dalić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Podanak
Podanak
13:22 26.04.2026.

Zapravo, nizozemsko prvenstvo igra se zbog Hrvatske i Hrvata, Nizozemci su tu samo da popune broj. Baš kao i ovaj članak jer izgleda da ništa zanimljivije ne možete smisliti. Je li vam možda netko rekao da je jutros prvi čovjek istrčao maraton (42,195 km) ispod dva sata - 1:59:30? No vama je je vijest za naslovnicu kako igaju Perišić, Nejašmić, Pjaca...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!