Evo zašto Zlatko Dalić ide u Nizozemsku. Gledat će i veliki obračun vatrenih

Neobična, nikad viđena situacija u nizozemskoj ligi: jedan Hrvat - Ivan Perišić - osvojio je s PSV Eidhovenom naslov prvaka, a trojica Hrvata bore se za dva mjesta koje vode u kvalifikacije za Ligu prvaka. Bivši igrač Hajduka Darko Nejašmić (27) u najpovoljnijoj je situaciji: njegov NEC Nijemegen na trećem je mjestu s 55 bodova, jedan više od četvrtoplasiranog Ajaxa Josipa Šutala i petoplasiranog Twentea za kojeg igra Marko Pjaca.

U subotu su Twente i NEC igrali međusobno, završilo je 1:1; Nejašmić je igrao cijelu utakmicu, a Pjaca nije ulazio u igru. Istoga dana Ajax je sa Šutalom u sastavu pobijedio NAC Bredu u gostima 2:0. Sada se s nestrpljenjem iščekuje sljedeće kolo u kojem Ajax 2. svibnja dočekuje prvaka PSV, dok NEC igra istog dana kod kuće s Telstarom. Na utakmici Ajax - PSV bit će i naš izbornik Dalić i uživo gledati sudar svojih izabranika: Josipa Šutala i Ivana Perišića.

Zanimljivost je, međutim, kako niti jedan od njih dvojice nije najbolje ocijenjeni igrač u nizozemskoj Eredivisie ove sezone prema Sofascoreu: Perišić je na 33. mjestu s prosječnom ocjenom 7.15, Šutalo na 169. sa 6.85, a - Nejašmić na visokom 18. mjestu sa 7.21.

Darko Nejašmić igra svoju debitantsku sezonu u Nizozemskoj, a već je jedan od najzanimljivijih igrača tamošnje lige. Nikada nije bio kandidat za A reprezentaciju, premda ima 16 nastupa za hrvatske selekcije U-19, U-20 i U-21.