Veliki problem za Carla Ancelottija, izbornik Brazila našao se u nevoljama uoči SP-a

Carlo Ancelotti našao se usred utrke s preprekama uoči Svjetskog prvenstva. Talijanski strateg neće moći računati na Edera Militaa, a sezona za središnjeg braniča Real Madrida nije mogla završiti gore. Nakon višemjesečne muke i oporavka od teške ozljede, brazilski se nogometaš uspio vratiti na travnjak, no manje od dva mjeseca prije početka Mundijala, ponovno je doživio tešku ozljedu mišića zadnje lože. Liječnički pregledi potvrdili su najcrnje slutnje - potrebna je operacija koja će ga s terena udaljiti četiri do pet mjeseci, što znači da je za njega Svjetsko prvenstvo završeno.

U Brazilu su itekako računali na 28-godišnjeg braniča uoči Mundijala, gdje je on neupitna figura u momčadi peterostrukih svjetskih prvaka. Unatoč problemima s ozljedama, u Real Madridu je dokazao da je najbolji igrač zadnje linije, a njegov izostanak golem je udarac. Nakon što je otpao s popisa, pridružio se Vitoru Roqueu i Rodrygu kao najosjetljiviji izostanak za Brazil. Još uvijek postoji nada za mladog Estevaa, no njegov oporavak ovisi o dogovoru Chelseaja i brazilskog saveza oko procesa rehabilitacije. Naime, engleski klub želi da se oporavak odvija u Londonu, dok nogometaš i njegovi bližnji inzistiraju na Brazilu.

Zbog svega navedenog, Carlo Ancelotti prisiljen je nastaviti eksperimentirati sa svojom taktičkom postavom. Već je iskoristio prijateljske utakmice tijekom posljednje reprezentativne stanke kako bi isprobao alternativnu obrambenu liniju, no rezultat protiv Francuske i Hrvatske nije bio očekivan. "Canarinha" je ostavila brojne upitnike, a vratari Bento i Ederson djelovali su vrlo ranjivo među vratnicama. Protiv Francuske, koju je predvodio Mbappé, igrali su Bremer i Leo Pereira, dok je u susretu protiv Hrvatske Marquinhos zamijenio braniča Juventusa kako bi ponovno zaigrao u paru s Pereirom. Iako je dojam donekle popravljen, obrana i dalje nema čvrstinu potrebnu za reprezentaciju koja cilja na osvajanje Svjetskog prvenstva.

Dodatne sumnje odnose se na vratara Alissona Beckera. Čini se da se čuvar mreže Liverpoola oporavio od ozljede, što je potvrdio i trener Arne Slot na konferenciji za medije. Izvori bliski nogometašu tvrde da je Alisson potpuno usredotočen na Svjetsko prvenstvo i da će zbog toga izbjegavati preuzimanje nepotrebnih rizika u dresu kluba s Anfielda. Dok je situacija u obrani i na golu neizvjesna, problema ima i u napadu. Izostanak Vitora Roquea, koji mora na operaciju i bit će izvan terena dva mjeseca, značajno smanjuje Ancelottijeve napadačke opcije. Iako "Tigrinho" vjerojatno ne bi bio starter na Mundijalu, bio je iznimno važna figura kao džoker s klupe. Sličan je slučaj i s Rodrygom, iako se činilo da će on ionako imati manju minutažu u talijanovom Brazilu.

S otprilike mjesec i pol dana do početka natjecanja, Brazil mora izgraditi atraktivan i učinkovit model igre koji će mu omogućiti ispunjenje dva cilja: vratiti entuzijazam brazilskim navijačima i ostvariti zapažen rezultat na Svjetskom prvenstvu, na čiji se naslov čeka već 24 godine. Ancelotti sve to mora postići u utrci s vremenom. Talijan je poznat kao stručnjak za prilagodbu, što je dokazao nebrojeno puta tijekom svoje karijere. Sada to mora ponoviti u projektu koji je zasigurno najzahtjevniji u njegovoj trenerskoj karijeri.