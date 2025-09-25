Naši Portali
KOMENTAR UTAKMICE

Trener Fenera nakon poraza od Dinama: Napravili smo korak naprijed, vidio sam napredak

Zagreb: Susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige
Foto: Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Hina
25.09.2025.
u 07:26

- U svakom slučaju moramo igrati bolje premda mi se čini da smo protiv Dinama napravili mali korak prema naprijed. Vidio sam napredak

Imam osjećaj da smo dali sve od sebe, ali na kraju to nije bilo dovoljno, izjavio je Domenico Tedesco, trener nogometaša Fenerbahcea nakon poraza na maksimirskom stadionu od Dinama 1-3.

Aktualni turski doprvak ovog ljeta nije izborio proboj prema Ligi prvaka, a sada je porazom otvorio i natjecanje u Europskoj ligi.

„Imali smo manju brzinu i moć od igrača Dinama. Gubili smo puno duela, to je možda bilo i ključno u ovom porazu. Moramo se bolje braniti, bolje blokirati. To su osnovne nogometne stvari. I zračni dueli su bili veliki problem. U svakom slučaju moramo igrati bolje premda mi se čini da smo protiv Dinama napravili mali korak prema naprijed. Vidio sam napredak. No, kada vraćam film utakmice stvarno je teško prihvatiti da na onakav način primamo pogotke“, komentirao je trener turskog sastava događaje s maksimirskog travnjaka.

„U prvom poluvremenu smo bili bolji. U nastavku je sve izgledalo lošije. Pokušali smo pronalaziti igrače u njihovim među prostorima, ali nismo uspijevali u tome. Nikako ne mogu reći da se moji igrači nisu trudili. Za neke prošle utakmice je voljni moment možda bio problem, ovaj put nije. Dinamo? Bio je jako dobar. Imaju snažne i kvalitetne igrače, a najviše me iznenadilo što je od prve minute zaigrao Hoxha“, zaključio je nakon poraza Tedeseco.

Ključne riječi
Fenerbahče Domenico Tedesco

