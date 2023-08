Trener AEK-a komentirao šokantan prolaz: Livaković je jedan od najboljih na svijetu

Nogometaši zagrebačkog Dinama ispustili su u sučevom dodatku plasman u doigravanje za Ligu prvaka, kad su primili dva pogotka čime je AEK izjednačio na 2:2 i tako se s ukupnih 4:3 plasirao u zadnje kolo kvalifikacija za elitno europsko klupsko natjecanje.

Dinamo je s dva pogotka (Šutalo 45+1', Ljubičić 65') preokrenuo 2:1 deficit iz prve utakmice, a zatim je uslijedio još jedan nevjerojatan preokret.

AEK je prvo zabio preko Arauja u 92. minuti nakon odbijanja lopte u kaznenom prostoru Dinama. I kad smo mislili da će utakmica ići u produžetke, AEK je u 100. minuti dobio kazneni udarac, kojeg je sinoć briljantni Dominik Livaković obranio Garciji, no na odbijancu je bio Domagoj Vida koji je zabio i izbacio Dinamo iz Lige prvaka.

Nakon rijetko viđene drame u Ateni susret je komentirao i strateg grčkog prvaka, argentinski stručnjak Matias Almeyda.

- Dinamo je bio jako dobar protivnik, tehnički potkovan i pokretljiv. Dokazali smo da se možemo boriti do zadnje sekunde. Nije lako Dinamu zabiti četiri gola.

Komentirao je potom Almeyda i izvedbu Dominika Livakovića, koji ne samo da je obranio kazneni udarac u 100. minuti, nego je uz to imao još pet-šest vrhunskih intervencija.

- Livaković je jedan od najboljih golmana na svijetu. Ima svijetlu budućnost. Dinamo ima puno mladih igrača i velikih talenata. Imaju i odličan sistem igre. Nisam mislio da će nam biti ovako teško.

Osvrnuo se Almeyda i na slučaj ubijenog navijača AEK-a Michalisa Katsourisa u navijačkim neredima prije nešto više od tjedan dana u Ateni.

- Vjerujem da bi pravda trebala biti pružena Michalisovoj obitelji. Razgovarao sam s njegovom majkom i ostalima - rekao je Almeyda, te dodao:

- Živim i treniram časno.Nije to lako jer sam grešnik i ljudsko biće. Nije lako živjeti časno. Imam poštovanje prema nogometu jer je promijenio moj život. Ne radim ovo zbog novca ni slave, radim to zbog časti. To je nešto najljepše u mom životu. Idemo se sad pripremiti za Antwerp. Bit će nam teško - zaključio je Almeyda.