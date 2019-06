Treća pobjeda Nepomniačija na Croatia Grand Chess Touru

I u 3. kolu izuzetno jakog "Croatia Grand Chess Toura", najjačeg ovogodišnjeg pojedinačnog šahovskog natjecanja u svijetu, odlučena je samo jedna partija, Rus Ian Nepomniači postigao je treću uzastopnu pobjedu svladavši nakon izvrsne igre Azerbajdžanca Šahrijara Mamedjarova.

Azer je odigrao otvaranje bez imalo ambicija, a onda se polakomio za pješaka dopustivši razbijanje kraljeva krila. Rus je došao do jakog napada i već u 32. potezu prisilio suparnika na kapitulaciju.

Iako je protiv svog posljednjeg izazivača Fabiana Caruane svjetski prvak Magnus Carlsen vodio crne figure, rano je ponudio žrtvu pješaka da bi s jakim lovačkim parom došao do aktivnije igre. Caruana je točnom obranom došao do jednake pozicije, ali je tu Norvežanin pretjerano riskirao i našao se u završnici s pješakom manje. No, zahvaljujući raznobojnim lovcima i motivu "krivokutnog" lovca Carlsen je lako spasio remi.

Relativno kratka, ali vrlo sadržajna bila je partija između Lirena Dinga i Maximea Vachier-Lagravea. Kinez je krenuo vrlo oštro, žrtvovao dva pješaka za napad na kraljevu krilu, ali je Francuz pronašao paradu u žrtvi kvalitete s vječnim šahom.

Pravu uspavanku odigrali se nekadašnji svjetski prvak Vishy Anand i Armenac Levon Aronian. U monotonoj igri bez imalo uzbuđenja samo su mijenjali figure i na kraju sklopili remi u jednakoj topovskoj završnici.

Nizozemac Anish Giri krenuo je vrlo ambiciozno protiv Wesleya Soa, ali je dobrom kontrolom centra Amerikanac ostvario dostatnu protuigru i redukcijom materijala prešao u potpuno jednaku završnicu s topom i skakačem protiv topa i skakača.

Nakon vrlo oštre igre i dosta uzbuđenja u otvaranju Sergej Karjakin je izborio nešto bolju topovsku završnicu, uspio je osvojiti pješaka protiv Hikarua Nakamure, ali zbog jako reduciranog materijala nije uspio iskoristiti svoju prednost.

Rezultati 3. kola:

Caruana-Carlsen remi, Mamedjarov-Nepomniači 0-1, Vachier Lagrave-Ding remi, Anand-Aronian remi, Giri-So remi, Karjakin-Nakamura remi.

Poredak poslije 3. kola:

Nepomniači 3 boda, Carlsen i So po 2, Caruana, Vachier-Lagrave, Aronian i Karjakin po 1,5, Ding, Giri, Mamedjarov, Anand i Nakamura po 1 bod.