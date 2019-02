'Trebao sam biti finalist Olimpijskih igara, ali sudac se poigrao Boga'

Nakon skijaša koji imaju Snježnu kraljicu, i hrvački Zagreb dobio je natjecanje najviše svjetske klase, a ono se održava ove subote (10.30-19) i nedjelje (10.30-14 i 17.30-20 sati) u dvojci Doma sportova. Zapravo, Zagreb je jedan od samo četiri svjetska grada: Győr (Mađarska), Sassari (Italija) i Minsk (Bjelorusija) koji će u 2019. biti domaćini novopokrenutog Ranking Seriesa. A to pak znači da će se upravo ovdje stjecati važni bodovi za poredak koji će iznjedriti nositelje za rujansko Svjetsko prvenstvo u Astani.

A to je pak globalno natjecanje prva prilika za hrvače da izbore vizu za nastup u Tokiju.

Šest kandidata za postolje

– Prva petorica sa SP-a će izravno na Igre, a ostali će imati priliku na još dva turnira. S jednog će ići trojica, a s drugog dvojica, no to je kao hvatanje posljednjeg vlaka i tada već prilično prorade razni lobiji i bude “pikantno” pa je ipak lakše olimpijsku normu izboriti na SP-u – kazao je naš najpoznatiji hrvač Božo Starčević (77 kg) koji nam je predstavio i Grand Prix Zagreb Open, natjecanje na kojem bi trebalo nastupiti devet olimpijskih, 27 svjetskih i 42 europska medaljaša.

– Hrvatska će nastupiti s 18 hrvača, no na hrvačkom Grand Slam turniru kandidata za visok plasman realno imamo šest, dok će ostali vidjeti gdje su u odnosu na svjetsku konkurenciju.

A tko su ti, osim Bože, koje bismo mogli ugledati u zoni borbi za postolje?

– To su još Ivan Lizatović (60 kg), Danijel Janečić (67 kg), Dominik Etlinger (72 kg), Antonio Kamenjašević (77 kg) i Ivan Huklek (87 kg). U ovoj najjačoj svjetskoj konkurenciji ja se nadam da bismo nas šestorica mogli izboriti jedan finale i jednu do dvije bronce.

Hoće li domaći teren biti poticaj ili dodatni pritisak?

– Najveći pritisak osjetio sam na Igrama, a na SP-u imam manju tremu nego u Zagrebu. Jer, kada se netko zadere s tribina “ajmo”, a ti mu prepoznaš glas, onda je to drugačije. Lani je u Zagrebu bilo oko 2000 ljudi koji hrvanje vole i razumiju i meni je to bio pozitivan pritisak, no nekima će to možda biti opterećenje.

Na najvećim svjetskim natjecanjima Božo je osvojio jednu medalju, no u najboljim je godinama (30) pa bi ih moglo biti još.

– Imam osvojenu europsku broncu te izgubljenu olimpijsku i svjetsku broncu. Ako se plasiram u Tokiju, i tamo ću biti kandidat za medalju.

Da je bilo sportske pravice, danas bismo govorili o Boži Starčeviću, finalistu Igara u Riju, a možda i o olimpijskom pobjedniku. No njegov polufinalni zahvat, za koji mnogi tvrde da je bio ispravan, sudac je ocijenio kao nedozvoljeni hvat gušenja.

– I danas kada dođem na velika natjecanja mnogi mi prilaze i potapšaju me u stilu “ovo je čovjek koji je trebao biti u finalu Olimpijskih igara”. To će, čini mi se, biti vječna tema, baš kao i ona Maradonina “Božja ruka”.

Dolaze poznata imena

A Boga se poigrao sudac.

– Vlasov je bio najbolji hrvač svijeta, no ja sam ga uspio baciti, a sudac nije prihvatio čak ni zahtjev za “challenge”. On velikog šampiona nije htio dovesti u situaciju da izgubi. Dok smo čekali doping-kontrolu, Vlasov mi je prišao i kazao: “Ti moj drug, ti me zadušil”.

Vlasova u Zagrebu neće biti, ali će biti Srbin Viktor Nemeš, svjetski prvak iz 2017. te Korejac Kim Hyeon-woo od kojeg je Božo izgubio u Riju u borbi za broncu.

– Ovaj sam turnir osvojio četiri puta u nizu pa mi se čini da mi zakon vjerojatnosti ne ide u prilog i da će se peti teško dogoditi. No potrudit ću se – kazao je Božo prije no što će s bratom Nikolom, trenerom reprezentacije, otići na trening kako bi skinuo ona dva i pol kilograma viška.