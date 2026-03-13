Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PODVRGNUT KEMOTERAPIJI

Poznati skijaš se povlači nakon borbe s rakom, sve je objasnio u emotivnoj izjavi: 'Ne mogu više'

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Alpine Skiing - Men's Downhill Training
Gintare Karpaviciute/REUTERS
VL
Autor
Hina
13.03.2026.
u 15:30

Švicarac Niels Hintermann, koji se vratio u Svjetski kup u alpskom skijanju nakon borbe s rakom, objavio je svoje povlačenje iz skijanja u emotivnoj izjavi na marginama današnje utrke spusta u Courchevelu.

"Više nisam spreman riskirati svoj život koliko moram", rekao je 30-godišnjak u intervjuu za švicarsku televiziju u Courchevelu. "Prekinuo sam mnoge terapije koje su mi dale drugi život. Više ne mogu ovo shvatiti olako."

Hintermann je u listopadu 2024. javno otkrio da mu je dijagnosticiran limfom, a podvrgnut je kemoterapiji i zračenju. Početkom 2025. objavio je da se oporavlja, vratio se za tekuću sezonu Svjetskog kupa i čak je dva puta završio među prvih sedam.

Tijekom svoje karijere, skijaš iz Züricha osvojio je dvije utrke spusta Svjetskog kupa, obje u Kvitfjellu, 2022. i 2024, a godine 2017. osvojio je i alpsku kombinaciju u Wengenu.

Već se prije gotovo dva tjedna povukao iz spusta u Garmisch-Partenkirchenu, a sada se iznenađujuće povukao i iz utrke u Courchevelu. Javno je govorio o napadima panike kada stoji ispred startnih vrata na utrkama.

"Cijelo mi se tijelo trese, sve utihne", rekao je švicarski skijaš."Kroz glavu prolaze različiti scenariji o kojima definitivno ne želite razmišljati". Hintermann je čak pokušao ublažiti napade panike hipnoterapijom, ali nije se mogao natjecati.

U televizijskom intervjuu sportaš je kazao kako je spust vrlo opasan ako niste 100 posto sigurni u svoje skijanje. "Želio sam se povući pod svojim uvjetima, a da ne završim u sigurnosnoj mreži."

Hintermann je posljednjih dana samo nekolicini ljudi rekao da mu se karijera bliži kraju, pa je njegovom odlukom bio iznenađen i Marco Odermatt. 

Ključne riječi
FIS Niels Hintermann Skijanje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!