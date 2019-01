Iako ne može koristiti ruke on se nije predao, evo što sve radi ovaj tinejdžer

Devin McLane naizgled je obični tinejdžer, no za razliku od svih drugih on sve obavlja svojim - nogama. Četrnaestogodišnjak iz Stevensvillea u Montani boluje od artrogripoza što znači da od rođenja nije mogao koristiti ruke, no to ga nije zaustavilo da barata lukom i strijelom, planinari i bavi se hrvanjem.

Većina mišića u njegovim ramenima nije funkcionalna i ruke su mu obješene. Kada se kreće mora hodati na prstima, a po školi se najčešće kreće u kolicima.