Trčao je u školu svaki dan, a sada je dokaz da čovjek nema granice

Ne postoje granice ni za jednog čovjeka – bile su riječi Eliuda Kipchogea (43), kenijskog maratonca koji je u Beču nedavno trčao utrku od 42 kilometra te je završio za manje od dva sata.

Točnije, trebalo mu je 1:59.40 sati, što je gotovo dvije minute brže od svjetskog rekorda (2:01.39) koji je ovaj prvak postavio u Berlinu prošle godine.

No ovaj rekord ipak je neslužben. Naime, Međunarodna atletska federacija (IAAF) objavila je da neće priznati rezultat jer se utrka nije odvijala u uvjetima otvorenoga maratona i zato što se oslanjao na rotaciju “zečeva” koji su diktirali tempo pa će službeno najbolje vrijeme i dalje ostati 2:01:39.

Njegov drugi pokušaj

Bio je to drugi Kipchogeov pokušaj da maraton istrči za manje od dva sata. Prvi je puta to pokušao 2017. godine, no tada je u cilj je ušao s vremenom 2:00:25...

Sada je to bila druga priča, u cilj je ušao s rekordom, a tamo ga je čekala njegova supruga.

– Bila sam nervozna kad je krenuo, ali i uzbuđena. Sretna sam zbog njega. Kenijci su presretni jer je Eliud učinio nešto što nikada nijedan čovjek nije učinio – rekla je supruga Grace za BBC.

No što je rekao sam Eliud nakon svjetskog pothvata.

– Prvih nekoliko kilometara bilo je naporno, ali potrebna je odlučnost i strast da se to savlada. Zahvalan sam svima, a posebno onima koji određuju ritam jer nisam jedini koji je povijest stvarao, povijest smo napravili zajedno – rekao je pa dodao:

– Ja sam najsretniji čovjek. Želim nadahnuti mnoge ljude činjenicom da nijedan čovjek nije ograničen. Nema to veze s novcem, nego s tim da možemo sve – govorio je nakon utrke.

Inspirirati druge, izgleda, stvarno mu je najvažnija misija. Inače, Eliud Kipchoge ima zlato s olimpijskih igara u Rio de Janeiru iz 2016. godine, niz svjetskih zlata, nekoliko sebra i bronci. Ima veliku i uspješnu povijest, a kako gleda na budućnost?

– U budućnosti i dalje trebam nastupati dobro i moram pobjeđivati u maratonima. Ali više od svega osjećam da moram napraviti nešto za povijest.

I to je učinio.

Nije tajna da 21. stoljeće nosi mnoge promjene, pa tako i u sportu. Tehnologije je sve više.... Kako vidi njen ulazak u atletiku?

Odgojila ga samohrana majka

– Trčanje će u budućnosti apsolutno biti pod velikim utjecajem tehnologije. Tehnologija nas vodi u svim aspektima života. U ovom trenutku, to je tehnologija Nikea i drugih tvrtki poput Maurtena (tvrtka za pića koja Kipchogeu daju energiju). A ljudima koji ne žele takav napredak poručujem da ne mogu zaustaviti svijet– rekao je.

A Eliud se morao baviti trčanjem. Naime, rodio se i odrastao u Keniji. Odgojila ga je samohrana majka. Oca je poznavao jedino s fotografija.

Najmlađi je od četvero djece. A trčanje je oduvijek bilo njegov način njegova života jer trčao je u školu svaki dan. Sa 16 godina sreo je svog trenera Patricka Sanga, bivšeg olimpijca, bilo je to 2001.

Godinu kasnije već je osvajao medalje na svjetskim utrkama, a sada je rekorder. Čovjek koji inspirira mnoge, a prvenstveno sebe. Čovjek koji je uspio probiti ljudske granice....