Kipchoge ušao u povijest kao prvi čovjek koji je istrčao maraton ispod dva sata!

Kenijac Eliud Kipchoge postao je prvi čovjek u povijesti koji je istrčao maraton ispod dva sata! Veličanstveni atletičar u 34. godini je tu dionicu svladao u vremenu za 1:59 i 40 sekundi.

Ipak, rezultat ostvaren u subotu ujutro u Beču neće biti priznat kao novi svjetski rekord jer se utrka nije odvijala u uvjetima otvorenoga maratona i zato što se oslanjao na gustu rotaciju takozvanih zečeva koji su diktirali tempo (smjenjivao se čak 41 trkač), pa će službeno najbolje maratonsko vrijeme i dalje ostati 2:01:39.

To je vrijeme također postavio Kipchoge, a zbilo se to 16. rujna 2018. godine.

Utrku je financirao britanski milijarder Jim Ratcliffe, a bio je to drugi Kipchogeov pokušaj da dionisu istrči ispod dva sata.

Prvi puta je to pokušao 2017. godine pod pokroviteljstvom Nikea, međutim, u cilj je ušao s vremenom 2:00:25.

HISTORY IS MADE! 🤯



For so long, so many thought it was impossible, but @EliudKipchoge becomes the first human to run a sub two-hour marathon.

