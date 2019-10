Odrasla je u siromaštvu, patila od manjka samopouzdanja pa se upisala u povijest

Nakon vladavine Usaina Bolta, koji je triput bio svjetski prvak na 100 metara, od 2009. do 2017. godine, došlo je ponovno vrijeme za američke sprintere. Christian Coleman osvojio je deseto zlato za Amerikance na 100 metara. Prije njega svjetski prvaci bili su Carl Lewis (triput), Maurice Green (triput), Justin Gatlin (dvaput), te Tyson Gay. Colemana je ovo druga svjetska medalja. Prije dvije godine bio je drugi u Londonu, iza Gatlina, a ima i srebro iz Londona kao član američke štafete 4x100 metara.

Coleman dolazi i sportske obitelji. Bratići su mu igrali američki nogomet, a starija sestra Camryn trenirala je atletiku. Odrastao je s roditeljima i dvije sestre Camryn i Caiyln. Htio je biti profesionalni igrač američkog nogometa, ali nijedan američki fakultet, nije mu ponudio stipendiju.

Imao je doping-aferu

– Kao mali trenirao sam gimnastiku i nogomet. Bio sam jako brz, uzimao sam dodatne sate kako bih usavršio tehniku. U isto vrijeme sam na srednjoškolskim natjecanjima u atletici nizao pobjede i postavljao rekorde, pa sam se na kraju upisao Sveučilište u Tennesseeju – rekao je Coleman.

Dok je bio mali, bilo je naznaka da će biti super brz...

– Christian se plašio usisavača. Svaki put kada bismo ga uključili, on bi se ekspresno okrenuo, otrčao i skočio što brže na kauč. Prvi put kada je to napravio, suprug nije mogao vjerovati. Imao je samo dvije godine! Samo je ponavljao, on u isto vrijeme skače i okreće se, djeca njegovih godina to sigurno inače ne rade – rekle je njegova mama Daphe.

Statistike govore da je u mlađim dobnim skupinama bio brži od Usaina Bolta. No, hoće li uspjeti nadmašiti svjetski rekord Jamajčanina, tek ćemo vidjeti. Ima tek 23 godine, no Bolt je u tim godinama istrčao 9.58 sekundi, što je važeći svjetski rekord na 100 metara. Tko zna, možda bi se tim brojkama Coleman približio da nije imao doping-aferu. Tek je početkom rujna ove godine oslobođen optužbi jer je triput izbjegao kontrolore. Žalba mu je na kraju prihvaćena i odbačene su sve optužbe.

– Ne uzimam ništa ilegalno. Puno atletičara koristi proteinske prahove i legalne kreatine da bi brže vratili energiju, a ja izbjegavam i te dopuštene suplemente. Kod mene je sve zasnovano na napornim treninzima i na sposobnostima koje mi je podario Bog – rekao je mladi atletičar.

Na ženskoj stotci Shelly-Ann Fraser osvojila je svoje četvrto zlato. Prvi put pojavila se u finalu prije točno deset godina i u Berlinu bila prva. Za Jamajku je ovo bilo peto zlato na 100 metara jer je, uz Fraser, svjetska prvakinja bila i Veronica Campbell, u Osaki 2007. godine. Amerikanke još uvijek drže primat s osam zlatnih medalja na 100 metara (Devers, Torrence, Jones dvaput, Edward, Williams, Jeter i Bowie). Zanimljivo je da i Europa ima četiri zlata (Gohr, Gladish, Krabbe i Pintuševič). Uz četiri svjetska, Shelly-Ann ima i dva olimpijska zlata. Ono što je posebno zanimljivo – vratila se na staze nakon što je postala majka.

– Nisam obraćala pozornost na to što govore o mom povratku. Nastavila sam naporno trenirati i rezultati su tu – rekla je 32-godišnja Jamajčanka koja je zlato u Dohi proslavila sa sinom Zyonom u naručju.

Nakon škole - trčanje

– Žene su nezaustavljive, a moj uspjeh neka služi kao inspiracija svim sportašicama koje razmišljaju o proširenju obitelji i pitaju se hoće li se moći vratiti sportu nakon poroda – rekla je Fraser.

Odrasla je u siromašnoj obitelji, a nedostatak financijskih sredstava poljuljao joj je samopouzdanje još u osjetljivim tinejdžerskim godinama. Nakon završetka srednje škole, posvetila se trčanju i počela marljivo trenirati sprint na 100 metara zbog svoje odlučnosti.

A 2008. godine u Pekingu, postala je prva Jamajčanka u povijesti koja osvojila zlato na Olimpijskim igrama.

Zanimljivo, 2017. bila je jedina godina u kojoj nije nastupala, već je SP gledala u bolničkom krevetu s trbuhom do zuba. Bila je previše uzbuđena oko utrke, čime je izazvala trudove, te rodila Zyona carskim rezom. Shelly-Ann je ambasadorica UNICEF-a za Jamajku od 2012., ima titulu prvostupnika na Tehnološkom sveučilištu, s diplomom znanosti o dječjem i adolescentskom razvoju, te ima vlastiti frizerski salon, što se može zaključiti po njezinim neobičnim frizurama...