Tražimo bespovratna sredstava za sport mladih za sve zemlje EU

Zanimljivu i sadržajnu konferenciju priredila je u Europskom parlamentu hrvatska zastupnica Nikolina Brnjac. Okupila je bivša ministrica turizma i sporta ugledno društvo koje je raspravljalo na temu financiranja europske sportske budućnosti. Uz moderiranje same parlamentarke Brnjac, na zadanu temu imali su što reći i povjerenik Europske komisije za mlade, kulturu i sport Glenn Micallef, direktor Ureda Europskih olimpijskih odbora pri EU Folker Hellmund, član Europskog parlamenta Daniel Attard i dopredsjednica Hrvatskog olimpijskog odbora Sanda Čorak, a zvijezda večeri bila je olimpijska doprvakinja u tenisu Donna Vekić.

Kažemo da je Donna bila zvijezda jer se osjetilo da je svi uvaženi gosti gledaju s dozom naglašenog poštovanja pa tako i dopredsjednica Europskog parlamenta Antonella Sberna, koja je Nikolini Brnjac zahvalila na inicijativi i poručila kolegi iz Europske komisije:

– Činili ste vi dobre stvari, no možete vi bolje po pitanju podupiranja lokalne sportske infrastrukture i dostupnosti sporta za sve. To mora biti u našem sljedećem proračunu. Sport ne možete uzeti kao nešto što se događa samo od sebe, u njega morate ulagati.

I baš je zbog toga ovaj skup i organiziran. Da se ljudima iz vlade Europske unije dokaže da sport nije trošak, nego investicija što je naglasila i zastupnica Brnjac.

– Naša su djeca nedovoljno tjelesno aktivna. Većinu vremena provode s mobitelima i pred ekranima i to dovodi do depresije. Događa se to u cijeloj Europskoj uniji i upravo zato sam i organizirala ovu konferenciju, kako bismo potaknuli amandmane u novom proračunu kojima bi se osigurala bespovratna sredstva za sport svim državama članicama. U tom smislu ova konferencija nudi dva rješenja. Jedno je financiranje sportske infrastrukture, ali ne nogometnih stadiona, već lokalnih teniskih terena, bazena, atletskih staza, košarkaških i nogometnih terena... To je ključ opstanka sporta i zato je ovdje povjerenik Europske komisije za sport, a tu je i naša tenisačica Donna Vekić, koja je svijetli primjer ulaganja u lokalnu infrastrukturu.

A evo što je na tu temu rekla upravo naša najbolja tenisačica.

– Ja sam to počela privatno u svom rodnom gradu Osijeku, no ideja je da takvi tereni postoje diljem Hrvatske, pa tako i diljem Europske unije.

Je li to u skladu s geslom pod kojim se ova konferencija održava, a ono je "Od igrališta do Olimpa", što je put koji je prošla Donna?

– Ja sam prošla takav put, no to ne bi trebao biti prvi cilj, nego da se djeca maknu s telefona, od televizije, videoigara i da budu što aktivnija. Bilo bi jako dobro i to da se roditelje oslobodi članarina, što bi bila velika pomoć, naročito obiteljima s više djece.

S kakvom je porukom na ovaj događaj došla dopredsjednica HOO-a i predsjednica Hrvatskog judo saveza Sanda Čorak?

– Hrvatski olimpijski odbor ima osnovni zadatak osigurati preduvjete za razvoj naših sportaša i njihov napredak, a to nije moguće bez adekvatne infrastrukture, za koju HOO u osnovi nije zadužen. Međutim, u sklopu mnogih projekata pokušavamo pomoći našim mladim sportašima. Takozvanim razvojnim programima nastojimo i jednima i drugima olakšati taj put. Danas HOO sufinancira 700 sportaša u razvojnim programima i oko 160 trenera.

Epidemija neaktivnosti mladih

No vratimo se na pitanje sportske infrastrukture, ali i članarina koje si za svu svoju djecu svi roditelji ne mogu priuštiti.

– Mnogi naši klubovi djeluju u vrlo skromnim uvjetima ili treniraju u prostorima osnovnih škola ili pak u atomskim skloništima, poput naše zlatne olimpijke Barbare Matić. HOO je dao prijedlog sustava vaučera koji bi omogućili plaćanje članarina onim roditeljima koji ne mogu svojoj djeci omogućiti redovite treninge. Nadam se da će se i za to osigurati projekt u sklopu EU fondova - istaknula je Čorak.

Povjerenik Europske komisije za sport Micallef govorio je o nužnosti zaustavljanja epidemije neaktivnosti mladih i izbjegavanju hektičnog stila života uz pomoć sporta. Direktor EU ureda Europskih olimpijskih odbora Hellmund naglasio je:

– U posljednjih sedam godina identificirali smo 13 različitih programa koji mogu pomoći sportu, a pomaže mu samo njih dva do tri. Nažalost, političari ne vjeruju dovoljno sportskim organizacijama kada govore da sport pridonosi i ekonomskom razvoju. U mojoj Njemačkoj od 16 regionalnih programa samo njih osam u svojim operativnim programima spominje sport.