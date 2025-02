Tragedija: Mlada zvijezda preminula nakon pada na utrci, nisu ga uspjeli spasiti

Mladi irski džokej Michael O'Sullivan (24) preminuo je od posljedica ozljeda zadobivenih prilikom pada na utrci u Thurlesu, objavio je Irski odbor za regulaciju konjičkih utrka (IHRB). Tragedija je potresla svijet konjičkih utrka, a O'Sullivan je bio smatran jednom od najvećih mladih nada ovog sporta. Nesreća se dogodila 6. veljače tijekom utrke Racing Again February 20th Handicap Chase. O'Sullivan je jahao konja Wee Charlie, kada je pao na posljednjoj prepreci. Prema izvještajima lista Daily Mail on je bio jedan od trojice džokeja koji su pali na toj prepreci. Odmah je prevezen zračnim putem u Sveučilišnu bolnicu u Corku, gdje je bio smješten na odjel intenzivne njege i stavljen u induciranu komu. Nažalost, unatoč naporima liječnika, O'Sullivan je preminuo u nedjelju ujutro, okružen svojom obitelji. Ostatak utrke je otkazan nakon nesreće.

Smrt mladog džokeja duboko je pogodila irsku i britansku konjičku zajednicu. Darragh O'Loughlin, izvršni direktor IHRB-a, opisao je O'Sullivana kao "iznimno talentiranog mladog jahača" koji je bio "uvijek popularan u svlačionici". Brojni kolege i organizacije izrazili su sućut obitelji i prijateljima preminulog džokeja. Dr. Jennifer Pugh, glavna medicinska službenica IHRB-a, istaknula je O'Sullivanovu "predanost, skromnost i ljubaznost". U znak poštovanja prema O'Sullivanu, otkazane su utrke u Punchestownu te point-to-point utrke u Knockanardu, Nenaghu i Tinahelyju.

Rest in peace Michael O'Sullivan ❤️



All of our thoughts and prayers are with his family and friends at this tragic time.



God bless you Michael, rest well champ! 🥹 pic.twitter.com/oMX85MC1MJ