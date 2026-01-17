Lino Červar uoči EP-a: 'Ovo je vrlo opasno, to je radio netko tko nema pojma'

Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červer najavio je Europsko prvenstvo na kojem će kauboji danas krenuti utakmicom protiv Gruzije u 18 sati.

"Rukomet više nije kolektivni spot, postao je individualni – jedan na jedan, dva na dva. Pravila je pisao netko tko nikad nije igrao rukomet, a sada pojedinci s osobnim kriterijima odlučuju stvari poput pasivne igre. Nekima se pušta 20 sekundi, nekima 40. To je vrlo opasno", izjavio je Červar za Novi list.

Červar smatra da Hrvatska ima dobru skupinu.

"Ovako povoljan ždrijeb si ne bismo sami mogli složiti. Gruzija nije na razini za ozbiljnu priču, ali oprez s Nizozemcima – imaju tranziciju, dobrog trenera, no ozlijedio im se desni bek", rekao je Červar pa se osvrnuo na Švedsku:

"Oni su najveći ispit u skupini, ali nisu više toliko moćni kao ranije. Možemo s njima igrati i bilo bi važno pobijediti jer se bodovi prenose."

Smatra da Hrvatska ima šanse za proći u polufinale.

"Možemo proći i Sloveniju i Mađarsku, ako budemo pravi. No, ako pristup ne bude dobar, svi mogu biti neugodni. Ova reprezentacija ima reputaciju, ali to moramo potvrditi na terenu."