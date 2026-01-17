Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 71
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIVŠI IZBORNIK

Lino Červar uoči EP-a: 'Ovo je vrlo opasno, to je radio netko tko nema pojma'

Zagreb: Lino Červar
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
17.01.2026.
u 11:01

"Rukomet više nije kolektivni spot, postao je individualni – jedan na jedan, dva na dva. Pravila je pisao netko tko nikad nije igrao rukomet, a sada pojedinci s osobnim kriterijima odlučuju stvari poput pasivne igre. Nekima se pušta 20 sekundi, nekima 40. To je vrlo opasno", izjavio je Červar

Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červer najavio je Europsko prvenstvo na kojem će kauboji danas krenuti utakmicom protiv Gruzije u 18 sati.

"Rukomet više nije kolektivni spot, postao je individualni – jedan na jedan, dva na dva. Pravila je pisao netko tko nikad nije igrao rukomet, a sada pojedinci s osobnim kriterijima odlučuju stvari poput pasivne igre. Nekima se pušta 20 sekundi, nekima 40. To je vrlo opasno", izjavio je Červar za Novi list.

Červar smatra da Hrvatska ima dobru skupinu.

"Ovako povoljan ždrijeb si ne bismo sami mogli složiti. Gruzija nije na razini za ozbiljnu priču, ali oprez s Nizozemcima – imaju tranziciju, dobrog trenera, no ozlijedio im se desni bek", rekao je Červar pa se osvrnuo na Švedsku:

"Oni su najveći ispit u skupini, ali nisu više toliko moćni kao ranije. Možemo s njima igrati i bilo bi važno pobijediti jer se bodovi prenose."

Smatra da Hrvatska ima šanse za proći u polufinale.

"Možemo proći i Sloveniju i Mađarsku, ako budemo pravi. No, ako pristup ne bude dobar, svi mogu biti neugodni. Ova reprezentacija ima reputaciju, ali to moramo potvrditi na terenu."

Ključne riječi
Hrvatska rukometna reprezentacija Lino Červar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!