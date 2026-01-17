Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OD 18 SATI

Evo gdje gledati naše rukometaše na otvaranju Eura, utakmicu mogu pratiti svi u Hrvatskoj

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., finale, Hrvatska - Danska
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
17.01.2026.
u 08:37

Utakmica počinje u 18 sati, a možete je gledati na RTL-u što znači da će svi u Hrvatskoj moći pratiti kauboje na početku Eura.

Ždrijeb skupina za Europsko rukometno prvenstvo 2026. donio je Hrvatskoj poznate rivale – rukometnu velesilu Švedsku i solidnu Nizozemsku, no u skupini E našlo se i jedno ime koje na prvu ne izaziva strahopoštovanje, ali moglo bi predstavljati "nagaznu minu". Riječ je o reprezentaciji Gruzije, momčadi koja je široj sportskoj javnosti još uvijek relativna nepoznanica, ali čiji strmi uspon posljednjih godina sugerira da ih nitko ne smije podcjenjivati. S njima ćemo danas u Malmö Areni (18 sati) započeti svoj put na Europskom prvenstvu. Dok će se taktičke pripreme zasigurno fokusirati na skandinavske i nizozemske majstore, izbornik i igrači morat će s jednakom ozbiljnošću pristupiti i današnjem dvoboju s Gruzijom.

Ne trebamo se lagati, Hrvatska, aktualni svjetski doprvak, favorit je u ovoj utakmici. Sve osim naše pobjede bilo bi ravno senzaciji. A senzacija nam najmanje treba u ovom trenutku. Za hrvatsku rukometnu reprezentaciju subotnji sraz s Gruzijom (18.00) puno je više od obične prve utakmice. To je početak nove ere, prvi europski ispit za generaciju koja je preuzela baklju od legendi i prvi korak na putu prema jedinom zlatu koje blista nedohvatljivo u prebogatoj riznici medalja. Srebrom sa Svjetskog prvenstva visoko je podignuta ljestvica očekivanja, a pritisak uspjeha, kako kaže izbornik Dagur Sigurdsson, donosi novu vrstu odgovornosti. Iako je samopouzdanje u momčadi na visokoj razini, duhovi prošlosti ne daju mira. Sjećanje na bolan poraz od Egipta na otvaranju Svjetskog prvenstva prije tri godine još je svježe, a tu opomenu novi kapetan Ivan Martinović i suigrači shvaćaju vrlo ozbiljno.

– Otvaranja su uvijek teška. Naravno, Gruzija nije Egipat, ali bez obzira na protivnika, ne smijemo nikoga podcijeniti. Važno je samo otvoriti turnir pobjedom, naglasio je Martinović, svjestan da je dobar start ključan za samopouzdanje koje će im trebati u kasnijim, još težim okršajima.

Utakmica počinje u 18 sati, a možete je gledati na RTL-u što znači da će svi u Hrvatskoj moći pratiti kauboje na početku Eura.
Ključne riječi
EP rukomet 2026. Hrvatska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!