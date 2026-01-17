Evo gdje gledati naše rukometaše na otvaranju Eura, utakmicu mogu pratiti svi u Hrvatskoj

Ždrijeb skupina za Europsko rukometno prvenstvo 2026. donio je Hrvatskoj poznate rivale – rukometnu velesilu Švedsku i solidnu Nizozemsku, no u skupini E našlo se i jedno ime koje na prvu ne izaziva strahopoštovanje, ali moglo bi predstavljati "nagaznu minu". Riječ je o reprezentaciji Gruzije, momčadi koja je široj sportskoj javnosti još uvijek relativna nepoznanica, ali čiji strmi uspon posljednjih godina sugerira da ih nitko ne smije podcjenjivati. S njima ćemo danas u Malmö Areni (18 sati) započeti svoj put na Europskom prvenstvu. Dok će se taktičke pripreme zasigurno fokusirati na skandinavske i nizozemske majstore, izbornik i igrači morat će s jednakom ozbiljnošću pristupiti i današnjem dvoboju s Gruzijom.

Ne trebamo se lagati, Hrvatska, aktualni svjetski doprvak, favorit je u ovoj utakmici. Sve osim naše pobjede bilo bi ravno senzaciji. A senzacija nam najmanje treba u ovom trenutku. Za hrvatsku rukometnu reprezentaciju subotnji sraz s Gruzijom (18.00) puno je više od obične prve utakmice. To je početak nove ere, prvi europski ispit za generaciju koja je preuzela baklju od legendi i prvi korak na putu prema jedinom zlatu koje blista nedohvatljivo u prebogatoj riznici medalja. Srebrom sa Svjetskog prvenstva visoko je podignuta ljestvica očekivanja, a pritisak uspjeha, kako kaže izbornik Dagur Sigurdsson, donosi novu vrstu odgovornosti. Iako je samopouzdanje u momčadi na visokoj razini, duhovi prošlosti ne daju mira. Sjećanje na bolan poraz od Egipta na otvaranju Svjetskog prvenstva prije tri godine još je svježe, a tu opomenu novi kapetan Ivan Martinović i suigrači shvaćaju vrlo ozbiljno.

– Otvaranja su uvijek teška. Naravno, Gruzija nije Egipat, ali bez obzira na protivnika, ne smijemo nikoga podcijeniti. Važno je samo otvoriti turnir pobjedom, naglasio je Martinović, svjestan da je dobar start ključan za samopouzdanje koje će im trebati u kasnijim, još težim okršajima.

Utakmica počinje u 18 sati, a možete je gledati na RTL-u što znači da će svi u Hrvatskoj moći pratiti kauboje na početku Eura.