Torcidi se zadnja objava riječke policije nikako neće svidjeti, navijači Hajduka bit će - zatvoreni

Jadranski derbi, već četvrti ove sezone u hrvatskom nogometu odigrat će Rijeka i Hajduk. Utakmica velikih, u zadnje vrijeme i mrskih rivala s mora odigrat će se na Rujevici u nedjelju od 17.45 sati. Policijska uprava Primorsko-goranska objavila je sigurnosne upute za navijače, kao što je to i inače slučaj prije utakmica visokog rizika.

Rijeka i Hajduk i dalje su na prva dva mjesta u HNL-u, iako im se nakon subotnje pobjede (3:0) nad Lokomotivom opasno približio Dinamo. Za splitske navijače, njih 412 što će ispuniti gostujuću tribinu na utakmici spreman je - kavez.

Pogrdno je to im za ograđen prostor iza južnog gola, koje su u zadnjim utakmicama u Rijeci ipak pokušali malo "uljuditi". Tako je primjerice prije tri tjedna, na derbiju s Dinamom bio otvoren krov južne tribine. Navijači Dinama to su dijelom i iskoristili pa su baklje bacali na teren, a jedna je umalo pogodila riječkog vratara Martina Zlomislića. Da se to ne bi ponovilo, Torcida će biti na jugu - potpuno zatvorena.

Neće na stadionu biti alkohola, a gledatelje se poziva da na stadion dođu ranije kako bi izbjegli gužve. Kao i inače, gostujuće navijače prevest će se pod pratnjom policijskih snaga od naplatnih postaja na Grobniku do stadiona.