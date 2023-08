To je kod nas nezamislivo: Mađari sagradili novi stadion samo za atletiku

Danas u Budimpešti počinje 19. Svjetsko prvenstvo u atletici. Mađari su za potrebe ovog SP-a sagradili potpuno novi stadion – Atletski nacionalni centar. Može se, gradi se, napravi se. Kod nas je tako nešto nezamislivo. Pogotovo za atletiku.

Tako je Budimpešta u samo nekoliko godina dobila novu atletsku dvoranu, novi nogometni i sada atletski stadion. A stadion je kapaciteta 36.000 gledatelja, po čemu je drugi najmanji stadion na kojem se održavalo Svjetsko prvenstvo u atletici. Manji je bio samo stadion Hayward u Eugenu, koji prima 25.000 gledatelja.

Inače, najveći stadion na kojem se održalo Svjetsko atletsko prvenstvo je Ptičje gnijezdo u Pekingu (80.000). Taj rekord neće biti oboren ni na sljedećem Svjetskom prvenstvu, koje se održava 2025. godine u Tokiju, jer japanski nacionalni stadion prima 68.000 gledatelja.

Hrvatsku će u Mađarskoj predstavljati osam sportaša, četiri atletičara i četiri atletičarke – Sandra Perković, Bojana Bjeljac, Marija Tolj, Sara Kolak, Filip Mihaljević, Martin Marković, Filip Pravdica i Marino Bloudek.

Troje naših predstavnika kvalificiralo se putem norme, a to su Sandra Perković, Filip Mihaljević i Bojana Bjeljac, a ostalih petero na temelju bodova i ranking liste svjetske atletike. Prvi će stadion "isprobati" Filip Mihaljević u bacanju kugle te Martin Marković u bacanju diska. Filip je na zadnjem SP-u bio šesti, najbolji među Europljanima. Sada želi barem jedan korak više, a sanja medalju. Zapravo jedinu mušku medalju na svjetskim prvenstvima osvojio je upravo kuglač – Stipe Žunić.

Ostalih devet osvojile su Sandra Perković (pet) i Blanka Vlašić (četiri). U konkurenciji kuglača (kvalifikacije su u 10.30 sati) prijavljeno je 37 atletičara, a norma za finale je 21,40 metara. U konkurenciji muškog diska prijavljen je jedan atletičar manje, a norma za finale je 66,50 metara, što je samo 19 centimetara kraće od Martinova osobnog rekorda.

Martin Marković ove je sezone zaista pokazao odličnu formu. Na svim natjecanjima disk je bacio preko 60 metara, popravio je svoj osobni rekord, koji sada iznosi 65,69, a na posljednjem natjecanju prije Budimpešte postao je prvak Balkana te na Svjetsko prvenstvo odlazi s visokim ciljevima.

– Na završnim pripremama uoči Svjetskog prvenstva cilj je bio "ispolirati" formu i tehniku i dobro se odmoriti tako da u Budimpeštu dođem svjež. Ciljevi su poprilično visoki. Mislim da ove godine pokazujem visoku konstantu u rezultatima. koja bi me mogla odvesti u finale što mi je i želja, odnosno želja mi je da na Svjetskom prvenstvu bacim osobni rekord jer mislim da to imam u sebi. Hoće li se to dogoditi tamo, ne znam, ali nadam se tome jer mislim da sa svojim osobnim rekordom mogu biti jako visoko plasiran – zaključio je Marković.