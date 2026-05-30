Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 33
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RAHEEM 'THE DREAM'

Nekadašnja zvijezda Engleske si do kraja uništila karijeru: Drogiran se Lamborghinijem zabio u ogradu

FILE PHOTO: Premier League - Southampton v Arsenal
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
30.05.2026.
u 08:26

Engleski The Sun piše kako je Sterling uhićen u četvrtak ujutro nakon što je svojim Lamborghinijem pijan i drogiran uzrokovao prometnu nesreću na autocesti M3 u Britaniji

Karijera Raheema Sterlinga u slobodnom je padu posljednjih nekoliko godina. Nekada jedan od najboljih krilnih napadača Premier lige ne može uhvatiti pravu formu na terenu, a izgleda da su se ti problemi prelili i na njegov privatni život. Engleski The Sun piše kako je Sterling uhićen u četvrtak ujutro nakon što je svojim Lamborghinijem pijan i drogiran uzrokovao prometnu nesreću na autocesti M3 u Britaniji.

- Neposredno prije 9 sati ujutro u četvrtak primili smo dojavu da je Lamborghini udario u ogradu na autocesti M3 prema jugu, blizu čvora Minley. Nisu sudjelovala druga vozila niti je bilo ozlijeđenih. Vozač iz Berkshirea (31) uhićen je zbog sumnje da je vozio u pijanom stanju i pod utjecajem droga, posjedovao je drogu klase C i nije dao uzorak. Pušten je uz jamčevinu, a istraga se nastavlja - priopćila je policija iz Hampshirea.

Naziv na droga C klase odnosi se na jaka sredstva za smirenje poput Valijuma, a obuhvaća i steroide, GHB te plin za smijanje. Sterling je član nizozemskog velikana Feyenoorda za koji je potpisao u veljači, no ni tamo ne uspijeva uhvatiti formu.

Najbolje igre pružao je u dresu Građana koji su ga 2015. doveli iz Liverpoola za 64 milijuna eura. U sljedećih sedam godina odigrao je 339 utakmica te zabio 131 gol i dodao 87 asistencija. Prelazak u Chelsea 2022. nije se pokazao dao dobar potez, kao ni posudba u Arsenal. Karijera mu je u slobodnom padu i čini se kako se polako približava njenom kraju.
Ključne riječi
droga prometna nesreća Lamborghini Raheem Sterling

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!