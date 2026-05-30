Nekadašnja zvijezda Engleske si do kraja uništila karijeru: Drogiran se Lamborghinijem zabio u ogradu

Karijera Raheema Sterlinga u slobodnom je padu posljednjih nekoliko godina. Nekada jedan od najboljih krilnih napadača Premier lige ne može uhvatiti pravu formu na terenu, a izgleda da su se ti problemi prelili i na njegov privatni život. Engleski The Sun piše kako je Sterling uhićen u četvrtak ujutro nakon što je svojim Lamborghinijem pijan i drogiran uzrokovao prometnu nesreću na autocesti M3 u Britaniji.

- Neposredno prije 9 sati ujutro u četvrtak primili smo dojavu da je Lamborghini udario u ogradu na autocesti M3 prema jugu, blizu čvora Minley. Nisu sudjelovala druga vozila niti je bilo ozlijeđenih. Vozač iz Berkshirea (31) uhićen je zbog sumnje da je vozio u pijanom stanju i pod utjecajem droga, posjedovao je drogu klase C i nije dao uzorak. Pušten je uz jamčevinu, a istraga se nastavlja - priopćila je policija iz Hampshirea.

Naziv na droga C klase odnosi se na jaka sredstva za smirenje poput Valijuma, a obuhvaća i steroide, GHB te plin za smijanje. Sterling je član nizozemskog velikana Feyenoorda za koji je potpisao u veljači, no ni tamo ne uspijeva uhvatiti formu.

Najbolje igre pružao je u dresu Građana koji su ga 2015. doveli iz Liverpoola za 64 milijuna eura. U sljedećih sedam godina odigrao je 339 utakmica te zabio 131 gol i dodao 87 asistencija. Prelazak u Chelsea 2022. nije se pokazao dao dobar potez, kao ni posudba u Arsenal. Karijera mu je u slobodnom padu i čini se kako se polako približava njenom kraju.