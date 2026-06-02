SRETNO MU

Tužne vijesti iz Liverpoola: Legendarni 'Kralj Kenny' bori se s teškom bolesti

Friendly Match - Liverpool Legends v Borussia Dortmund Legends
Jason Cairnduff/REUTERS
VL
Autor
Hina
02.06.2026.
u 15:21

U 80-tima je bio trener Liverpoola, te ga je predvodio do tri ligaška naslova i dva FA kupa

 Liverpoolova legenda 75-godišnji Kenny ‌Dalglish objavio je u utorak da se liječi od raka.

"Nisam imao namjeru svoje liječenje objaviti za javnost. No, moja loše tehnološke vještine i nesmotrena objava na društvenim mrežama su to prouzročile. Za razliku od mog služenja mobitelom, liječenje dobro napreduje. Također, volio bih da poštujete moju i privatnost moje obitelji", poručio je Dalglish putem Instagrama. 

U 13 igračkih sezona u Liverpoolu Dalglish je zabio 172 pogotka, te je sa "Redsima" osvojio šest titula u engleskom prvenstvu i tri naslova europskog prvaka. U 80-tima je bio trener Liverpoola, te ga je predvodio do tri ligaška naslova i dva FA kupa.

Ovo je druga loša vijest za navijače Liverpoola u dva dana, u ponedjeljak je objavljeno da Kevin Keegan boluje od raka, koji je u četvrtom stadiju. 
