Tužne vijesti iz Liverpoola: Legendarni 'Kralj Kenny' bori se s teškom bolesti

Liverpoolova legenda 75-godišnji Kenny ‌Dalglish objavio je u utorak da se liječi od raka.

"Nisam imao namjeru svoje liječenje objaviti za javnost. No, moja loše tehnološke vještine i nesmotrena objava na društvenim mrežama su to prouzročile. Za razliku od mog služenja mobitelom, liječenje dobro napreduje. Također, volio bih da poštujete moju i privatnost moje obitelji", poručio je Dalglish putem Instagrama.

U 13 igračkih sezona u Liverpoolu Dalglish je zabio 172 pogotka, te je sa "Redsima" osvojio šest titula u engleskom prvenstvu i tri naslova europskog prvaka. U 80-tima je bio trener Liverpoola, te ga je predvodio do tri ligaška naslova i dva FA kupa.

Ovo je druga loša vijest za navijače Liverpoola u dva dana, u ponedjeljak je objavljeno da Kevin Keegan boluje od raka, koji je u četvrtom stadiju.