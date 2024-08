Tko je nova hrvatska junakinja? Njena priča mogla bi inspirirati mnoge: 'Želim osvajati!'

Lena Stojković (22), dvostruka svjetska i trostruka europska prvakinja te osvajačica brončane medalje na Olimpijskim igrama, primjer je posvećenosti sportu kakav ćete rijetko sresti. Kada god bi osvojila neku od medalja, rado bi se prisjetila svojih početaka koji sežu u vrtićko doba.

– Imali smo u kvartu dvoranu Taekwondo kluba Marjan i ja sam trčala za bratom pa sam tako dotrčala u u taj klub. Imala sam tada samo četiri godine i ostala sam u ovom sportu do današnjeg dana.

U kadetskim danima osvajala je bronce, no njima nije bila zadovoljna. Perfekcionist u njoj ju je proganjao pa je tada ovako rezonirala:

– Ja sam perfekcionist, no znam da savršenstvo ne postoji. No isto tako znam da uvijek mogu bolje. Nije da me bronca čini nesretnom, ali onaj osjećaj da mogu još, da sam stvorena za više, to je ono što me dodatno motivira.

Želim stalno osvajati

Već zarana htjela je biti savršeni borilački stroj.

– Želim kontinuirano osvajati medalje.

A zbog silne medaljaške želje jako je teško proživjela gorko iskustvo sa svog prvog seniorskog Svjetskog prvenstva. Naime, tada je u Manchesteru, kao 17-godišnjakinja, izgubila "već osvojenu medalju". Kao da se prepala velike prilike.

– Imala sam 11 razlike, manje od minute do kraja, no dogodila mi se neka blokada. To mi je bila dobra pouka da u našem sportu nema opuštanja sve dok sudac ne kaže da je kraj. Drago mi je da tada nisam odustala, da mi ljudi oko mene to nisu dopustili.

Prije toga događalo joj se da gubi polufinala.

– Bila sam brončana na kadetskom EP-u, potom na juniorskom SP-u, a treća sam bila i na Olimpijskim igrama mladih.

Priča se promijenila 2021. kada je s 19 godina u Sofiji osvojila naslov seniorske prvakinje Europe. Tim je zlatom probila psihološku barijeru.

– Samo se trebao dogoditi neki klik u glavi, da sama sebe uvjerim da vrijedim više od bronce.

Zbog protuepidemijskih mjera u kojima se to prvenstvo odvijalo Lena svoje prvo zlato nije uspjela proslaviti kako to svaki sportaš priželjkuje.

– Nažalost, niti je bilo navijanja reprezentativnih kolega s tribina niti onog pobjedničkog kruga s hrvatskom zastavom. Kada je finale završio, pustila sam suzu, a naslov sam proslavila sa svojom cimericom Kristinom Tomić koja je bila prvakinja Europe dvije godine prije.

Dakako, prva osoba s kojim je podijelila gušt osvajanja europskog zlata bio je njezin trener Veljko Laura:

– Šišo mi je trener od mojih početaka, od mojih vrtićkih dana. On me stvorio, on me vodio do svih medalja koje sam osvojila i bilo je veliko zadovoljstvo baš s njim podijeliti tu radost prvog osvojenog zlata.

A potom su uslijedila još dva europska, ali bogme i dva svjetska zlata. Europskom prvakinjom bila je još u Manchesteru 2022. te ove godine u Beogradu, a svjetsku krunu osvajala je 2022. u meksičkoj Guadalajari te godinu kasnije u Bakuu. U međuvremenu je osvojila i zlato na Europskim igrama na ljeto prošle godine u Krakowu.

I kada sve to zbrojite vidite da je u tri godine osvojila šest zlatnih medalja na najvećim svjetskim natjecanjima pa smo se za tajnu njena uspjeha raspitivali kod njena trenera Šiše:

– Osim što je prilično motorična odnosno okretna, Lena je uvijek imala veliki radni elan. Znam ju od vrtićke dobi i ona je od tada posvećena tekvondou. Kada nekoga znaš od malena za njega se vežeš kao za vlastito dijete. Zahvaljujući toj upornosti uvijek je bila jako dobro tjelesno pripremljena. S takvim njenim radnim navikama svaki trening je uživancija i nadam se da će to potrajati što duže.

Ide do krajnjih granica

A potrajalo je i još uvijek traje. Koje su to još Lenine osobine koje treneru olakšavaju?

– Osim što je neumorna na treninzima ona i na natjecanju čupa do krajnjih granica vlastitih mogućnosti. Trenira godinama za ovakve trenutke, a to što trenira uspije preslikati na borbu.

Kako ostali članovi obitelji doživljavaju Lenine nastupe?

– Mama bi znala izaći iz kuće, da se smiri, da to preživi. No njima je normalno i kada ja izgubim i to mi je drago. Zapravo, to sve čini da ostanem na zemlji, baš me čuvaju.

Možda je tome tako zato što je iz jedne tipične radničke obitelji.

– Brat prodaje autodijelove, mama radi u trgovini s balonima, a tata je autolakirer. Svi su zaposleni osim mene. Doduše, ja se pokrivam svojim stipendijama i drago mi je da ih tako mogu rasteretiti, da sam većinski neovisna od obiteljskog proračuna.