VIDEO Pojavile se prve snimke: Dron udario kod američkog konzulata u Dubaiju, buknuo golemi požar

Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je iranski dron večeras pogodio parkiralište uz zgradu američkog konzulata u Dubaiju. "Kada sam dolazio, vidio sam medijske izvještaje o konzularnom uredu u Dubaiju. Posljednja informacija koju sam imao nekoliko sekundi prije nego što sam izašao pred ove kamere bila je da je dron, nažalost, pogodio parkiralište uz zgradu konzularnog ureda i izazvao požar na tom mjestu", rekao je. "Svo osoblje je na broju. Kao što znate, već smo počeli smanjivati broj zaposlenika u našim diplomatskim objektima unaprijed", dodao je Rubio. "Ali naše veleposlanstva i diplomatski objekti izravno su napadnuti od terorističkog režima". Konzulat se nalazi u gusto naseljenom dijelu grada, blizu britanskog veleposlanstva i saudijskog konzulata, piše BBC.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

🚨 BREAKING: Video shows the moment a suspected Iranian drone SLAMMED into the US Consulate in Dubai, resulting in an explosion



The Consulate is currently on fire, with smoke seen from all across the city. pic.twitter.com/FvXmpZAexU — Nick Sortor (@nicksortor) March 3, 2026

Vlasti su ugasile požar u blizini američkog konzulata u Dubaiju, izazvan napadom dronom, pri čemu nije bilo ozlijeđenih, priopćio je medijski ured Dubaija. U izjavi objavljenoj na internetu, medijski ured naveo je da su "vlasti Dubaija potvrdile da je požar koji je izbio kao posljedica incidenta povezanog s dronom u blizini američkog konzulata uspješno stavljen pod kontrolu". Dodaje se da su "hitne službe odmah reagirale" te da "nije bilo prijavljenih ozljeda". U objavi otprilike 45 minuta kasnije, medijski ured je naveo da je požar "u potpunosti ugašen" te ponovno istaknuo da "nije bilo ozlijeđenih", piše Guardian. "Vlasti Dubaija ponovno potvrđuju svoju predanost osiguravanju sigurnosti svih", poručili su.

🚨 BREAKING — IT’S CONFIRMED: A LARGE FIRE is engulfing the US Consulate in Dubai



Local reports state the building was hit with an Iranian drone, but I haven’t been able to corroborate that claim yet.



Pray for the US Marines who guard this consulate 🙏🏻 https://t.co/6dWngTn0RV pic.twitter.com/369T2AhDuA — Nick Sortor (@nicksortor) March 3, 2026

Videozapisi koji se dijele na društvenim mrežama prikazuju crni dim kako se uzdiže u blizini konzulata. Incident se dogodio nakon što je američko veleposlanstvo u Saudijskoj Arabiji u ponedjeljak pogođeno s dva drona, što je "rezultiralo manjim požarom i manjom materijalnom štetom na zgradi", prema priopćenju saudijskog ministarstva obrane. Veleposlanstvo je pozvalo Amerikance u Džedi, Rijadu i Dahranu da ostanu u svojim domovima. U utorak je i američko veleposlanstvo u Kuvajtu objavilo da će biti "zatvoreno do daljnjega".