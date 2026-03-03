Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 231
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju
Ovo su mogući scenariji za kraj rata s Iranom: 'Njihova strategija više nije pobjeda, nego uništavanje Trumpova predsjedništva'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI NAPAD

VIDEO Pojavile se prve snimke: Dron udario kod američkog konzulata u Dubaiju, buknuo golemi požar

Screenshot/X
Autor
Lorena Posavec
03.03.2026.
u 22:29

Videozapisi koji se dijele na društvenim mrežama prikazuju crni dim kako se uzdiže u blizini konzulata

Američki državni tajnik Marco Rubio potvrdio je da je iranski dron večeras pogodio parkiralište uz zgradu američkog konzulata u Dubaiju. "Kada sam dolazio, vidio sam medijske izvještaje o konzularnom uredu u Dubaiju. Posljednja informacija koju sam imao nekoliko sekundi prije nego što sam izašao pred ove kamere bila je da je dron, nažalost, pogodio parkiralište uz zgradu konzularnog ureda i izazvao požar na tom mjestu", rekao je. "Svo osoblje je na broju. Kao što znate, već smo počeli smanjivati broj zaposlenika u našim diplomatskim objektima unaprijed", dodao je Rubio. "Ali naše veleposlanstva i diplomatski objekti izravno su napadnuti od terorističkog režima". Konzulat se nalazi u gusto naseljenom dijelu grada, blizu britanskog veleposlanstva i saudijskog konzulata, piše BBC.

Vlasti su ugasile požar u blizini američkog konzulata u Dubaiju, izazvan napadom dronom, pri čemu nije bilo ozlijeđenih, priopćio je medijski ured Dubaija. U izjavi objavljenoj na internetu, medijski ured naveo je da su "vlasti Dubaija potvrdile da je požar koji je izbio kao posljedica incidenta povezanog s dronom u blizini američkog konzulata uspješno stavljen pod kontrolu". Dodaje se da su "hitne službe odmah reagirale" te da "nije bilo prijavljenih ozljeda". U objavi otprilike 45 minuta kasnije, medijski ured je naveo da je požar "u potpunosti ugašen" te ponovno istaknuo da "nije bilo ozlijeđenih", piše Guardian. "Vlasti Dubaija ponovno potvrđuju svoju predanost osiguravanju sigurnosti svih", poručili su.

Videozapisi koji se dijele na društvenim mrežama prikazuju crni dim kako se uzdiže u blizini konzulata. Incident se dogodio nakon što je američko veleposlanstvo u Saudijskoj Arabiji u ponedjeljak pogođeno s dva drona, što je "rezultiralo manjim požarom i manjom materijalnom štetom na zgradi", prema priopćenju saudijskog ministarstva obrane. Veleposlanstvo je pozvalo Amerikance u Džedi, Rijadu i Dahranu da ostanu u svojim domovima. U utorak je i američko veleposlanstvo u Kuvajtu objavilo da će biti "zatvoreno do daljnjega".

FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
1/31
Ključne riječi
napad na Iran sukob na Bliskom istoku dron konzulat SAD UAE Dubai

Komentara 4

Pogledaj Sve
EU
eurofil55
22:35 03.03.2026.

Sada: Dužnosnici administracije Donalda Trumpa podnijeli su dosad najdetaljnije izvješće o američkoj procjeni iranskog nuklearnog kapaciteta. Navode da je Iran na početku rata u subotu posjedovao 11 bombi obogaćenih uranijem koje bi se mogle pretvoriti u materijal za nuklearno oružje u samo jednom tjednu. U utorak su dužnosnici u razgovoru s novinarima rekli da iranske zalihe sastoje se od 10.000 kg obogaćenog uranija, od čega je otprilike 460 kg obogaćeno na 60 posto. "Taj materijal je mogao biti obogaćen do praga od 90 posto, koji se općenito smatra oružjem, za jednu sedmicu do deset dana", kazao je jedan od neimenovanih američkih zvaničnika.Oni također tvrde da je Iran testirao bunkere i detonatore, što je, prema američkim zvaničnicima, dokaz da bi Teheran bio u stanju brzo pretvoriti uranijum u oružje koje bi se koristilo protiv protivnika. Prije: Činjenica je da su još 2023. inspektori IAEA pronašli čestice uranija obogaćene na 83 posto, do sada je na Zapadu bila skrivena, a to govori sve ili uglavnom sve. Od 83% do 90% potrebno je oko 20 radnih dana. Kad su već prešli 60%, sigurno se tu nisu zaustavili. Nuklearno postrojenje Fordow, koje je pretrpilo teška površinska oštećenja u 12-dnevnom ratu, nije glavno iransko postrojenje za obogaćivanje uranija. Potpuno je jasno da Iran posjeduje nuklearno oružje, da su Amerikanci toga svjesni, samo nisu svjesni svojih trenutnih namjera.

ZV
zvonimirkraljic98
22:38 03.03.2026.

Iran se očito pripremio za dugi rat s agresorima. U svojoj blizini onesposobio je neprijateljske baze i zračne luke koje bi mogle postati početne točke agresije. Osam stalnih američkih baza nalazi se u Bahreinu, Egiptu, Iraku, Jordanu, Kuvajtu, Kataru, Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a od sredine 2025. godine u regiji je u svakom trenutku stacionirano između 40.000 i 50.000 američkih vojnika. Ove baze okružuju Iran sa zapada i juga, a trenutno su pojačane prisutnošću USS Abraham Lincoln i USS Gerald R. Ford. Ovi nosači zrakoplova na nuklearni pogon imaju ukupno više od 10.000 ljudi i nose više od 130 borbenih zrakoplova. Objekti u šest zemalja već su postali neupotrebljivi djelovanjem iranskih projektila i dronova. Egipat i Jordan ne dopuštaju da se rat vodi s njihove teritorije.

AL
alojzvodic
22:37 03.03.2026.

Strategija američko-izraelskog napada na Iran očito odražava raniju američku vojnu operaciju u Venezueli: prvo eliminiranje vodstva zemlje (otmicom u slučaju Venezuele i izravnim atentatom u slučaju Irana), a zatim učinkovito postizanje 'predaje' novog režima, koji je prisiljen prihvatiti uvjete koje su postavili napadači. Čini se da je ovaj plan propao: unatoč washingtonskim nagovještajima, novo iransko vodstvo odbija sudjelovati u pregovorima sa SAD-om. Iran je izdržao početni udarac i ima priliku prebaciti sukob u područje rata iscrpljivanja u zraku i na moru. Uz unutarnju spremnost, za Iran će biti ključna i vanjska podrška - posebno podrška Kine i Rusije. Nije, poput onih kakve Zapad provodi, bilo javnih izjava u tom smislu, ali čini se da se nešto događa iza kulisa. Primjerice, krajem siječnja, tajnik Vrhovnog vijeća nacionalne sigurnosti Irana Ali Larijani posjetio je Moskvu i razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Rusija je opskrbila Iran sustavima protuzračne obrane, krstarećim i balističkim raketama te bespilotnim letjelicama Geran (što jeo ironično s obzirom na to da su dizajnirane u Iranu), Kina već obavještajini pretvora Iran u svog saveznika, značajno potkopavajući interese SAD-a. Ključno je da su Peking i Teheran spremni za takvo partnerstvo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić
Premium sadržaj
INTERVJU: IVA RINČIĆ

Za mene je pitanje Rijeke osobno, voljela bih da moj sin nakon studija ostane ovdje

Stanovanje nije luksuz nego potreba i to pravo moramo konkretno štititi, posebno za obitelji, mlade i sve koji žele ostati i živjeti u Rijeci. Dugoročno, radimo na modelima koji će sustavno rješavati ovo pitanje uz osiguravanje povoljnog stanovanja prenamjenom praznih gradskih i državnih nekretnina, modele najma s mogućnošću otkupa te poticanjem nove pristupačne stanogradnje pod gradskim nadzorom

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!