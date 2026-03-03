Naši Portali
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju
Ovo su mogući scenariji za kraj rata s Iranom: 'Njihova strategija više nije pobjeda, nego uništavanje Trumpova predsjedništva'
EVAKUACIJA HRVATSKIH DRŽAVLJANA

Hrvatski hodočasnici iz Izraela sletjeli u Zagreb

Foto: MVEP/X
VL
Autor
Domagoj Janković/Hina
03.03.2026.
u 23:27

Dosad su evakuirani hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. Iz Omana, u kojemu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, evakuirano ih je 12 letom preko Istanbula za Zagreb

Trinaest hrvatskih hodočasnika u utorak se navečer iz Izraela vratilo u Zagreb čarter letom tvrtke Trade Air, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Hodočasnici su evakuirani iz Izraela u organizaciji hrvatskih veleposlanstava u Tel Avivu i Kairu. MVEP je ranije objavio da Hrvatska u srijedu i idućih dana šalje četiri zrakoplova Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su zapeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu.

Dosad su evakuirani hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. Iz Omana, u kojemu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, evakuirano ih je 12 letom preko Istanbula za Zagreb. Preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai. Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo je i 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada, pa ministarstvo poziva zainteresirane da se što prije jave za taj let na kojem će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji. 

FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Ključne riječi
Izrael Bliski istok evakuacija Hrvati

