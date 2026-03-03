Hrvatski hodočasnici iz Izraela sletjeli u Zagreb

Trinaest hrvatskih hodočasnika u utorak se navečer iz Izraela vratilo u Zagreb čarter letom tvrtke Trade Air, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Hodočasnici su evakuirani iz Izraela u organizaciji hrvatskih veleposlanstava u Tel Avivu i Kairu. MVEP je ranije objavio da Hrvatska u srijedu i idućih dana šalje četiri zrakoplova Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su zapeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu.

Hodočasnici iz Izraela večeras su uspješno sletjeli u Zagreb umjesto u Lyon. Let je sigurno realiziran i svi su putnici stigli kući.



Zahvaljujemo posadi na profesionalnosti i odgovornom postupanju, kao i djelatnicima Veleposlanstva RH u Tel Avivu (@BeKroatia) i Kairu te kolegama… pic.twitter.com/gzZLN9rc9x — MFA Croatia (MVEP) (@MFA_Croatia) March 3, 2026

Dosad su evakuirani hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. Iz Omana, u kojemu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, evakuirano ih je 12 letom preko Istanbula za Zagreb. Preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai. Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo je i 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada, pa ministarstvo poziva zainteresirane da se što prije jave za taj let na kojem će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji.