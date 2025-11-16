Naši Portali
Nogomet

Tko će biti najbolji afrički nogometaš - Salah, Osimhen ili Hakimi

UEFA Champions League - Liverpool v Real Madrid
Phil Noble/REUTERS
VL
Autor
Hina
16.11.2025.
u 23:15

Salah je odigrao ključnu ulogu u Liverpoolovom osvajanju naslova u Premier ligi prošle sezone postigavši ​​29 golova i dodavši 18 asistencija. S druge strane Osimhen je predvodio Galatasaray do dvostruke krune u Turskoj

Egipatski napadač Mohamed Salah, njegov nigerijski kolega Victor Osimhen i marokanski branič Achraf Hakimi finalisti su nagrade za afričkog nogometaša godine, objavila je Afrička nogometna federacija (CAF).

Salah je odigrao ključnu ulogu u Liverpoolovom osvajanju naslova u Premier ligi prošle sezone postigavši ​​29 golova i dodavši 18 asistencija.

S druge strane Osimhen je predvodio Galatasaray do dvostruke krune u Turskoj, završivši kao najbolji strijelac lige sa 26 golova. Hakimi je u dresu Paris Saint-Germaina osvojio Ligu prvaka, uz dvostruku francusku krunu i europski Superkup.

Salah je do sada dva puta proglašen najboljim (2018, 2017), a još dva puta je bio drugi (2019, 2022). Osimhen je prethodno osvojio nagradu 2023. godine, dok je Hakimi posljednje dvije godine bio drugi i još uvijek čeka nagradu.

Rekorderi su Kamerunac Samuel Eto'o i Bjelokošćanin Yaya Toure sa po četiri naslova.

Na svečanosti u Rabatu 19. studenog bit će dodijeljene i nagrade za najboljeg trenera, najboljeg mladog igrača, vratara, najbolju reprezentaciju i klub....

Kandidati za najboljeg trenera su izbornik marokanske U20 reprezentacije Mohamed Ouahbi, izbornik marokanske seniorske vrste Walid Regragui, te izbornik Zelenortskih Otoka Bubista.
