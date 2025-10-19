Tin Srbić ostao bez finala na svjetskom prvenstvu u Indoneziji

Hrvatski gimnastičari neće po dobrome pamtiti ovogodišnje svjetsko prvenstvo koje je počelo u Jakarti. Već prvog dana kvalifikacija ostali smo bez ijednog finalista.

Kvalifikacije traju još sutra kada će na podij izaći posljednje dvije subdivizije, no bez obzira kakvi će tamo biti rezultati nitko od naših nije se izborio za finale.

Najbliži tome bio je Tin Srbić na preči. Uoči današnjeg završetka kvalifikacija je na 12. mjestu s ocjenom 13,833. Da je Tin dobro odradio saskok ocjena bi bila puno veća i to bi vjerojatno bilo i finale.

Ovako, ostaje mu da svoju novu vježbu još bolje utrenira do sljedeće godine kada je Zagreb domaćin europskog prvenstva. Inače, prvog dana kvalifikacija najveću ocjenu na preči dobio je Japanac Tomoharu Tsunogai – 14,800.

U kvalifikacijama vježbe na konju s hvataljkama imali smo trojicu vježbača. Trenutačno je naš najbolji predstavnik na ovoj spravi Mateo Žugec. S ocjenom 12,533 je na 41. mjestu. Filip Ude je trenutačno na 81., a Marko Sambolec na 87. mjestu.