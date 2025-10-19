Hrvatske rukometašice razbile Kosovo: Slavile su dvoznamenkastom razlikom

U susretu 2. kola skupine 1 kvalifikacija za EURO 2026. godine, hrvatske rukometašice su u Prištini pobijedile Kosovo sa 32-22 (14-13) upisavši i drugu pobjedu u skupini.

Nakon što su u Sisku porazile Finsku, hrvatske rukometašice su u dvoboju 2. kola slavile i protiv Kosova.

U prvom poluvremenu gledali smo izjednačenu igru, međutim u nastavku susreta odabranice Ivice Obrvana su vrlo brzo povele sa šest razlike (20-14) i pitanje pobjednika više nije bilo upitno. Na kraju je Hrvatska slavila sa +10 (32-22).

Hrvatsku je predvodila Tina Barišić sa čak 12 golova. Andrea Šimara je dodala pet golova, dok je Lucija Bešen imala 10 obrana. Na kosovskoj strani najefikasnija je bila Melinda Qorraj sa šest golova.

U drugom susretu iz ove skupine sastaju se Francuska je na gostovanju pobijedila Finsku sa 32-15 upisavši također drugu pobjedu.

Francusku su do pobjede vukle Alicia Toublanc, Grace Zaadi Deuna i Nina Dury sa po četiri gola, dok je na suprotnoj strani najefikasnija bila Emma Aarnio sa sedam golova.

Nastavak kvalifikacija je u ožujku iduće godine kada će Hrvatska ugostiti Francusku, a potom slijedi ogled u Francuskoj.

Dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina direktno prolaze na završni turnir, te još četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

EP se održava od 3. do 20. prosinca sljedeće godine, a domaćini natjecanja su Češka, Poljska, Slovačka, Rumunjska i Turska. Uz domaćine, izravni plasman već imaju osiguran i tri najbolje selekcije s posljednjeg EURA, a riječ je o Norveškoj, Danskoj i Mađarskoj.

Hrvatske rukometašice do sada su nastupile na 13. europskih prvenstava, a najbolji rezultata ostvarile su 2020. osvojivši broncu.