Tin Srbić nakon ispadanja na SP-u: Mislim da taj element nikada nisam pogriješio. Ni na treningu. Nikad u životu.

Aurel Benović na svom drugom SP-u s ocjenom 14.266 završio je 11. među 132 parteraša, ali kako su ispred njega bila tri Japanca, a u finalu mogu biti maksimalno dva iz iste zemlje, naš najbolji gimnastičar na tlu na kraju je deseti, druga rezerva za finale.

– Odradio sam kvalifikacije na vrhunskoj razini. Podigao sam i svoju izvedbu i psihičku spremu na još viši nivo. Do samoga kraja bilo je neizvjesno, doslovno sam čekao da zadnji gimnastičar doskoči i završi, ali na žalost nisam uspio ući u finale – rekao je Aurel.

AUREL BENOVIĆ

Tin Srbić zbog pogreške na elementu Piatti, koji mu je donio ocjenu 13.200, ostao je bez finala na preči. Završio je 46. među 138 prečaša. Iza njega su tri nastupa na svjetskim prvenstvima i na svakom je bio u finalu. Na žalost, u Liverpoolu je prekinuo niz iz zlatnog Montreala 2017., Dohe 2018. (4. mjesto) i Stuttgarta 2019. (srebro).

– Prvi put za mene je Svjetsko prvenstvo gotovo prije finala. Rekao sam si: "Ideš svaki element napraviti savršeno!" Tako sam i nastupio. Zbog toga se dogodila greška. Mislim da taj element nikada nisam pogriješio. Ni na treningu. Nikad u životu. Nije mogla biti sekunda dekoncentracije jer mi nemamo sekundu vremena usred vježbe. Bila je to milisekunda. I ne bih čak rekao dekoncentracija, nego jednostavno sam tijekom tog elementa već bio na sljedećem elementu jer sam bio uvjeren da je to – to, odrađujem ovo – rekao je Tin pa dodao:

– Mislim da sam možda htio više nego što sam trenutačno mogao. Uvjeren sam kako bih da sam samo taj element uspio izvući, dobio ocjenu 14.500 i više te bi to bilo sigurno finale. Koliko god da sam postigao u karijeri, ovo je kao u medicini, nikad ne prestaješ učiti. Danas sam naučio nešto novo. Treba mi samo jedna sezona bez ozljeda, još jedna sezona s ovom novom vježbom. Znam da ću se vratiti na najviše razine – zaključio je Tin.

