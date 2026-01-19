Naši Portali
UŽIVO Nastavak drame: Rukometaši ne smiju izgubiti, prednost nam se istopila u dvije minute
KAKO ĆE OVO ZAVRŠITI?

Potezom protiv Srba navukao bijes nacije, a sad je donio novu drastičnu odluku

DEN, Serbien vs. Deutschland, Handball, EHF Europameisterschaft 2026, Gruppe A, Spieltag 2, 17.01.2026
R4088 Marcel von Fehrn
Autor
Patrik Mršnik
19.01.2026.
u 18:47

Nakon poraza od Srbije, njemačka rukometna reprezentacija našla se u nezavidnoj poziciji uoči odlučujućeg susreta protiv Španjolske. Izbornik Alfred Gislason morao je donijeti teške odluke o sastavu koji će se boriti za prolazak u glavnu rundu Europskog prvenstva

Za njemačku rukometnu reprezentaciju u ponedjeljak navečer na rasporedu je sudbonosna utakmica Europskog prvenstva protiv Španjolske. Nakon iznenađujućeg poraza od Srbije, njemačka momčad nalazi se pod ogromnim pritiskom i pod svaku cijenu treba pobjedu protiv moćnih Španjolaca kako bi zadržala snove o medalji. Situacija je kristalno jasna i uvelike ovisi o utakmici koja se igra ranije, u 18 sati, između Austrije i Srbije. Ako Srbija pobijedi, Njemačkoj će za prolaz trebati pobjeda od najmanje tri gola razlike. U suprotnom, glavna runda i borba za medalje postat će samo neostvareni san. Samo u slučaju remija ili poraza Srbije, Nijemcima će za prolaz biti dovoljna bilo kakva pobjeda.

Suočen s golemim ulogom, izbornik Alfred Gislason ponovno je morao donijeti važne kadrovske odluke. Pravila nalažu da uoči svake utakmice mora s popisa od 18 igrača prekrižiti dvojicu, s obzirom na to da samo 16 rukometaša može biti u službenom zapisniku. Prema informacijama koje donosi njemački tisak, za ključni dvoboj protiv Španjolske s popisa su otpali lijevo krilo Rune Dahmke (32) i desni vanjski Franz Semper (28) iz Leipziga. Dahmke tako neće sudjelovati u odlučujućoj utakmici, a vrijedi napomenuti da nije bio u sastavu ni za prvu utakmicu prvenstva protiv Austrije.

Tužna vijest: Preminula je ikona HNL-a, bivši igrač Dinama i Hajduka. Imao je 48 godina

Ove promjene, međutim, otvaraju vrata drugim igračima. Svoju premijeru na turniru imat će Nils Lichtlein (23) iz Füchse Berlina, koji je zbog hematoma u stopalu propustio prve dvije utakmice. Za mladog vanjskog igrača ovo će biti prvi nastup na Europskom prvenstvu za Njemačku u karijeri. U sastav se također vraća i njegov klupski suigrač, Matthes Langhoff (23), koji je bio prekrižen za utakmicu protiv Srbije. Sada kada je sastav definiran, sav fokus njemačke reprezentacije usmjeren je isključivo na dvoboj sa Španjolcima.

Ulog je ogroman, jer bi u slučaju neuspjeha Njemačka ispala već u preliminarnoj fazi natjecanja, što bi predstavljalo najgori plasman u povijesti njihovih nastupa na europskim prvenstvima. Takav neuspjeh bio bi posebno bolan za najveći svjetski rukometni savez, koji broji osamsto tisuća članova, i to uoči Svjetskog prvenstva kojem će biti domaćini 2027. godine. Ambicije su prije početka turnira bile znatno drugačije, s obzirom na to da su kapetan Johannes Golla (28), vratar Andreas Wolff (34) i sam izbornik Gislason kao cilj postavili plasman u polufinale. Samopouzdanje je bilo na visokoj razini, posebno nakon dvije pripremne pobjede protiv Hrvatske, no sada momčad mora dokazati može li ispuniti vlastita očekivanja. U suprotnom, Europsko prvenstvo za njih će završiti za manje od tjedan dana.
Srbija Njemačka Alfred Gislason EP rukomet 2026.

