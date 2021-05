Thiem završio nastup na Roland Garrosu već u prvom kolu

Trenutačno četvrti tenisač svijeta, pobjendik prošlogodišnjeg US Opena i dvostruki finalist Roland Garrosa (2018, 2019) Austrijanac Dominic Thiem svoj je nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu okončao već u 1. kolu, bolji od njega bio je Španjolac Pablo Andujar sa 4-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4.

Do prošle godine kada je igrao finale Australian Open te osvojio US Open, 27-godišnji Thiem je najbolje rezultate ostvarivao upravo na Roland Garrosu gdje je 2016. i 2017. godine stizao do polufinala, a 2018. i 2019. do finala.