The Ocean Race Europe 2025 po prvi put stiže na Jadransko more

PREDSJEDNIK SAD-A

Trump začuđen što Rusija ne može sudjelovati na SP 2026.: To bi bio dobar poticaj za kraj rata

Predsjedniku Trumpu, koji je slogan "Make America Great Again" posudio od predsjednika Ronalda Reagana (slogan njegove predsjedničke izborne kampanje iz 1980.), je zaustavljanje rata u Ukrajini jedan od glavnih vanjskopolitičkih ciljeva. On se nada da će mu to donijeti Nobelovu nagradu za mir.