Tenisačica u čudu zbog srpske pjesme: Izgledaju kao bizaran seks kult

Izraelska pjesma Toy koju je izvela pjevačica Nette pobjednica je 63. Eurosonga.

Ovaj glazbeni spektakl iz Portugala pratili su i sportaši, a neobičan komentar na srpsku pjesmu Nova deca koja su izveli Sanja Ilić i Balkanika dala je njemačka tenisačica Andrea Petković, koja je inače rodom iz Tuzle.

OMG SERBIA LOOKS LIKE A BIZARRE SEX CULT BUT I LOVE IT THE SONG NOT THE SEX CULT WHY AM I IN ALL CAPS #ESC18