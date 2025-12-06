UŽIVO Hajduk vodi, plavi u šoku! Garcia izvadio Livaju, Dinamo ide po izjednačenje (0:1)

Zadnja današnja izmjena Marija Kovačevića, umjesto Vinlofa ušao je Bruno Goda.
Krenula je bakljada Torcide na južnoj tribini, imamo novi prekid utakmice.
Tri promjene kod Dinama. U igru će Villar, Topić i Kulenović, a izaći će Zajc, Beljo i Bennacer.
Kod Hajduka ulaze Krovinović i Guillamon, a izašli su Sigur i Marko Livaja.
Za očekivati je sada opsadu Hajdukova gola od strane domaćih, ali vremena je sve manje.
Dakle, Livaja je ubacio na drugu stativu za Almenu, a onda je Almena provukao loptu u sredinu. Ona je prošla kraj velikog broja Dinamovih igrača, dirala Vinlofa, no ispred vrata se najbolje snašao Šego. Pomoćni sudac dignuo je zastavicu, ali jasno je odmah bilo da nije bilo zaleđa.
GOOOOL! Hajduk je zabio, točnije Michele Šego! Dignuta je zastavica, ali zaleđa nije bilo, potvrdila je to i VAR soba.
Dugo je trajalo ovo ukazivanje pomoći Mikiću kojem je vidno loše... Nadamo se da će s njime biti sve u redu i da će se brzo oporaviti. A sada da vidimo povratnika Pierre-Gabriela, nije igrao još ove sezone.
Imat ćemo dugačku sudačku nadoknadu, a i nakon ovog derbija puno će se pričati o sudačkim odlukama.
Morat će izaći Noa Mikić kod Dinama, onaj udarac koji je dobio kod pada je jak, boli ga glava, a ući će Ronael Pierre-Gabriel.
Ništa od svega! Kolarić je gledao hoće li ili neće suditi penal, na kraju se predomislio... Igra se dalje. Ali, nastao je potpuni kaos na Maksimiru.
Čeka se konačan pravorijek iz VAR sobe, Šarlija je izašao, a ušao Gonzalez u međuvremenu kod Hajduka. Sada Kolarić ide sam pogledati situaciju za jednaesterac. Gleda se je li početak kontakta Rebića i Mikića bio unutar kaznenog prostora.
Jedanaesterac za Dinamo! Pada Mikić u kaznenom prostoru nakon krasne lopte Mišića, prošao je Rebića koji ga povlači i ruši. Sudac Kolarić nekoliko sekundi se premišljao oko odluke, na kraju je pokazao na bijelu točku. Mikić je ostao ležati nakon pada jer je dobio i udarac u glavu nehotično...
Veliki broj Dinamovih igrača je na zagrijavanju, vjerujemo da neće proći dugo do prve Kovačevićeve reakcije s klupe.
Još uvijek čekamo na prvu pravu priliku u nastavku susreta. Sada je Beljo probao nakon lopte Zajca u for, ali Mlačić je to blokirao.
Taktička bitka na startu drugog dijela, i jedni i drugi zasad nastoje nametnuti svoj ritam igre.
Nastavlja se utakmica na Maksimiru, nešto je dulje trajala stanka. Nema promjena u odnosu na početne sastave.
Odmah u prvom napadu zaprijetio je Hoxha udarcem, no u bloku se našao Šarlija pa je lopta otišla u korner.
Kraj prvih 45 minuta na Maksimiru! Nema pogodaka, barem ne onih koji vrijede. Dinamo je zabio preko Belje, no VAR soba poništila je to. Još dvije-tri dobre prilike za plave, no i dalje je 0:0.
Još jedna javna opomena, ovog puta za Antu Rebića zbog prekršaja nad Mišićem.
Lijepa kombinacija Bakrara i Hoxhe, otvorio se prostor Hoxhi za loptu na drugu vratnicu gdje kasni Beljo pa lopta odlazi izvan granica igrališta.
Još tri minute sudačke nadoknade u prvom dijelu.
Nešto teži start Šarlije sada nad Vinlofom, sudac Kolarić i to je odlučio kazniti žutim kartonom.
Dobar prodor Rebića u kazneni prostor Dinama, ali Mišić sjajno reagira i otklanja opasnost pred golom.
Dobar, prizeman udarac Belje iskosa s desne strane, nije SIlić s tom loptom imao problema.
Složio je sada Dinamo dvije situacije iz prekida, Zajc je poslao jednu dobru loptu na drugu vratnicu, a onda je Beljo umjesto udarca dao loptu za Bennacera i od svega je domaći sastav dobio korner.
Bolji je Dinamo nakon pola sata igre, ali promjena na semaforu još uvijek nema. Doduše, bila je jedna koja je kratko trajala, gol Belje poništen je na intervenciju iz VAR sobe.
Rastu tenzije! Sada je žuti karton dobio nervozni Sigur, ali i i Pajaziti je grubo reagirao.
Nema gola! VAR soba gledala je start Bennacera nad Pajazitijem u začetku akcije na centru i odlučila da je to bio prekršaj te nema gola za Dinamo.
GOOOOL! Dion Drena Beljo sjajno reagira nakon odbijanca i dovodi Dinamo u vodstvo. Sjajna je to bila lopta Bennacera za Zajca, čiji udarac fantastično brani Silić. Zajc je bio na odbijenoj lopti koju je poslao u sredinu za Belju. Beljo zabija, ali neće to još biti gol...
Velika, ogromna prilika za Dinamo! Hoxha je probio lijevu stranu i dao fenomenalan centaršut za Bakrara koji je zakratko ostao sam pred Silićem... No, Silić fantastičnom obranom spašava Hajduk. Udarac glavom bio je dobar, ali obrana još bolja.
Razdoblje utakmice bez pravih prilika, Hajduk je u zadnjih nekoliko minuta više s loptom u nogama.
Pokazao je maločas Hajduk da itekako može zaprijetiit Dinamu koji i nakon šanse Rebića i reakcije Mikića ostaje dosta visoko na terenu.
Kakva prilika za Hajduk! Almena je promiješao cijelu obranu Dinama, podvalio loptu prema Rebiću ispred kojeg se ukazao Noa Mikić i odbio u korner. Ovo bi vjerojatno bio Rebićev pogodak.
Prvi žuti karton zbog simuliranja! Zaiskrilo je na terenu između vratara Silića i Dinamova kapetana Mišića. Žuti je dobio Bennacer kojeg nitko iz Hajduka nije srušio.
Bolji ulazak Dinama u utakmicu, ali nisu to domaći uspjeli kapitalizirati pogotkom.
Umalo šok za Hajduk! Bakrar je pratio jednu povratnu loptu na Silića i skoro zabio iznenađujući pogodak. Ipak, napadač Dinama nije mogao usmjeriti dosta tešku loptu prema okviru gola.
Prvi korner za Dinamo otklonili su gosti, Silić mirno kupi jedan ubačaj Vinlofa s lijeve strane.
Beljo i Mlačić u jednom kontaktu nakon dobre lopte za Dinamova napadača, nije bilo prekršaja za plave.
Utakmica na Maksimiru je počela!
Evo kako će momčadi taktički izgledati.
DINAMO: Filipović - Mikić, Dominguez, McKenna, Vinlof - Zajc, Mišić, Bennacer - Hoxha, Bakrar, Beljo
HAJDUK: Silić - Hodak, Šarlija, Mlačić, Raci - Sigur, Pajaziti - Almena, Livaja, Rebić - Šego
Koeficijent na Dinamo iznosi 1.80, na neodlučen ishod 3.80, a na pobjedu Hajduka čak 5.50.
Utakmica će biti u TV-prijenosu na čak tri kanala. Moći će je se pogledati na Drugom programu HTV-a, na MAXSportu 1 te na Hajduk Digital TV kanalu.
Dinamo trenutno ima bod više od Hajduka, a plavi su preuzeli vodstvo na ljestvici prošlog vikenda. Hajduk je kiksao protiv Varaždina na Poljudu, a Dinamo je pobijedio Goricu i zasjeo na vrh.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je drugi veliki derbi hrvatskog nogometa ove sezone. U 16. kolu SHNL-a sastaju se Dinamo i Hajduk, a dvoboj u 15 sati počinje na Maksimiru.
Nije tu bilo prekršaja Benacera.