UŽIVO Hajduk vodi, plavi u šoku! Garcia izvadio Livaju, Dinamo ide po izjednačenje (0:1)

MAKSIMIR, 15 SATI

Evo gdje gledati Dinamo i Hajduk: Derbi prenose čak tri kanala, svi će ga moći pratiti

Dobra vijest za navijače jest da će derbi biti dostupan široj publici. Uz MAXSport i Hajduk Digital TV, utakmica će se prenositi i na HTV 2, gdje prijenos počinje u 14:55. Riječ je o iznimci u programskom rasporedu HRT-a kako bi ključna utakmica borbe za naslov bila dostupna svim ljubiteljima nogometa u Hrvatskoj.