IZJAVE TRENERA

Garcia: Dobro da nismo igrali do sutra... Kovačević: Zaslužili smo više od jednog boda

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
06.12.2025.
u 17:44

Ne bih htio komentirati sudačke odluke. Ima tko to treba raditi - rekao je trener Dinama

Nakon utakmice Dinama i Hajduka koja je završila 1:1 u 16. kolu HNL-a s nestrpljenjem smo očekivali izjave trenera. Prvi je pred kamere MAXSporta stao Gonzalo Garcia:

- Osvojiti bod nije lijepo. Trebali smo pobijediti. Igrali smo skoro do sutra. Nikad nisam vidio ovoliki produžetak. Kad gledate cijelu utakmicu, možda je ovo i dobar rezultat. Igrali smo najbolje što smo mogli. Mislim da smo radili ono što smo htjeli. Silić je imao dvije sjajne obrane. Branio je sjajno. Sve je bolji. Imamo još jednu utakmicu u Zagrebu do kraja polusezone. Moramo doći s duhom koji smo imali u drugom poluvremenu - rekao je trener Hajduka.

Mario Kovačević, trener Dinama je kazao:

- Nisam zadovoljan, zaslužili smo više od boda, bili smo bolji u svim segmentima. Nekad je nogomet nepravedan. Htjeli smo pobijediti, iako je ostalo malo vremena. Pljesak publike na kraju sve govori. Ne bih htio komentirati sudačke odluke. Ima tko to treba raditi. Mali Silić je jako dobar bio od početka, malo smo prilika i stvorili koliko smo dobro igrali. Bitno da nismo spustili glave dolje. Čestitam svojim igračima. Arber je stvarno dobar od početka priprema. Svi smo danas bili dobri, a njega je nagradilo. Sve se Arberu vraća za dobar rad. Teško nam je promijeniti sustav kad nismo uigrali ni ovaj osnovni. Pokušali smo nešto drugačije kad smo primili gol. Digli smo se u prvenstvu, a u Europi igramo protiv odličnih ekipa. Čekaju nas teške utakmice, ali vjerujem da možemo biti dobri i čvrsti i ugroziti Betis - rekao je trener Dinama Mario Kovačević.

Izjavu je dao i Arber Hoxha, Dinamov junak na samom kraju:

- Puno mi znači gol. NIsam zadovoljan bodom. Bili smo danas top. Dali smo gol u prvom poluvremenu, ali nam je poništen. Hajduk nije imao šanse za gol osim jedne. Moj gol važan je za ostanak na prvom mjestu. Prije dva tjedna smo bili drugi, sad smo prvi. Igramo i Europu, malo smo umorni, ali dobro je što smo prvi. Ne treba nam motiv za Europa ligu. Imamo kvalitetu za igranje s Betisom - rekao je Hoxha.
Ključne riječi
Gonzalo Garcia mario kovačević HNL Hajduk Dinamo

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar Točka na i
Točka na i
18:32 06.12.2025.

Garcia, jedan udarac na gol i veliš da ste trebali pobijediti. o suđenju neću ali hajduk je danas bio dno dna i ne znam kako nitko nije dobio crveni jer ste igrali zadnjih 10 minuta kao da nema sutra

Avatar Točka na i
Točka na i
18:34 06.12.2025.

A još i ovo ..ja bih na lijedeće ovakovo ubacivanje baklji prekinuo tekmu i registriorao 3:0 protiv hajduka. inače oni neće prestati s ovim što je samo njima fora

Avatar davos24
davos24
18:31 06.12.2025.

Kovačeviću nije dobro bilo, čekaš sa izmjenama predugo, a vezni red ti ne povezuje igru, ovako će biti debakl protiv Betisa

